Spokojeným párům v životě nechybí intimita, láska a společná zábava

Inspirace pro spokojený vztah Vytvořte si ve svém domě zónu, kde budete se svým partnerem mimo dosah technických vymožeností, jež by mohly narušovat vaše chvilky sdílení a vzájemného soustředění se na sebe a trávení „kvalitního“ společného času.

Zaměřte se na rozpoznání a podporu silných stránek a kladů svého partnera. Je to lepší, než toho druhého stále kritizovat a hledat na něm jen to špatné. Rozhodně to je konstruktivnější a vztahu prospěšnější varianta.

Pokud se občas hádáte, je to v pořádku a k partnerskému vztahu to patří, ale hádejte se konstruktivně, bez podlých výpadů, připomínání minulých křivd a zobecňování typu „nikdy mě neposloucháš“ nebo „vždycky to musím udělat sám“, „nikdy mi s ničím nepomůžeš“. Zdroj: prof. Sonja Lyubomirsky: The How of Happinies