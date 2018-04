Spokojený život: získejte více spánku, štěstí i peněz

VÍCE ŠTĚSTÍ

Dale Carnegie, průkopník teorie osobního vylepšování a chytrého budování vztahů, napsal ve své knize Jak se zbavit starostí a začít žít: Člověk je tím, nač myslí celý den. A jak by to mohlo být jinak? Dnes jsem nade vší pochybnosti přesvědčen, že největší problém, kerý musíme v životě řešit – v podstatě téměř JEDINÝ problém, který na nás čeká – je volba správných myšlenek. ...



Marcus Aurelius to shrnul v devíti slovech, která mohou předurčit váš osud: Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky. Jestliže jsou naše myšlenky šťastné, jsme i my šťastní. Když myslíme na neštěstí, budeme nešťastní. Jestliže se v myšlenkách bojíme, budeme se bát i ve skutečnosti.



Chcete si tuhle knihu přečíst celou? Vydalo ji v roce 2004 nakladatelství Pavel Dobrovský a stojí 199 Kč. A kdo by si rád vyzkoušel Carnegieho tréninkové metody mezilidských vztahů, může napsat na info@dalecarnegie.cz



VÍCE ENERGIE

Kdo chce mít víc energie, měl by jíst potraviny, které ji dodávají: čerstvé ovoce a zeleninu, cereálie, těstoviny, luštěniny a chleba. Otruby a pomeranče v téhle sladké svačince vám dodají energii na celé odpoledne v práci i na víkendovou túru do hor:



Ovesno-lněné mufiny s pomerančem



Ve velké míse smíchejte 1 a ½ šálku ovesných otrub, šálek tmavé mouky, šálek mletých lněných semínek, šálek otrub, prášek do pečiva a ½ lžičky soli. V mixéru rozmíchejte dva rozčtvrcené pomeranče bez semínek, ¾ šálku přírodního cukru, šálek podmáslí, ½ šálku řepkového oleje, 2 vejce a lžičku jedlé sody. Pomerančovou směs vmíchejte do suchých ingrediencí a dobře promíchejte. Přidejte 1 a ½ šálku rozinek, naplňte formičky nebo plech na mufi ny a pečte při 190 stupních asi 18 až 20 minut, nebo až párátko zabodnuté do mufi nu vytáhnete čisté. Nechte ve formičkách pět minut vychladnout. Ozdobte pomerančovou kůrou.

Recept pochází z knihy Superpotraviny od Stevena G. Pratta a Kathy Matthewsové. Najdete v ních 14 nejdravějších potravin a recepty, které zlepší vaše zdraví, podpoří vitalitu a prodlouží život. Vydalo nakladatelství IKAR v roce 2005.



VÍCE PENĚZ

Chodíte poctivě do práce, moc neutrácíte, a přesto vyjdete na konci měsíce s nulou? Pak je něco špatně. Zdeňka Jordánová, ekonomická poradkyně a autorka knihy Moje peníze aneb Chudoba není ctnost, ale nemoc radí, jak dojít k zaslouženému bohatství.



Vytvořte si svůj záměr. Pokud nemáme záměr, příležitosti si většinou nevšimneme. Jsou lidé, kteří dostanou milion a promrhají poslední korunu, a jsou lidi, kterým dáte korunu, a oni vydělají milion.



Nebojte se a nestyďte se chtít peníze. Peníze sice nejsou cílem, ale jsou důležitým prostředkem.



Neutrácejte víc, než vyděláváte. Nežijte na dluh. Pozor na past kreditních karet. Ale neznamená to ale, že nemáte utrácet vůbec. Peníze totiž musí kolovat, jinak o ně přijdeme. Když se naučíme dát do rovnováhy příjímání a vydávání, můžeme se zbavit strachu o peníze.



K bohatství vede mnoho cest, ale nepřijde k nám samo. Musíme si ho vytvořit. Nejdříve musíte získat peníze navíc. Nekončit každý měsíc s nulou, ale vytvořit rezervu, která bude pracovat pro vás.



Investujte a nechtějte hned vydělávat horentní sumy. Všechno musí jít postupně. Dejte si čas. Mějte stále před očima své sny a cíle.



Bojíte se, že nebudete mít štěstí? To ale má ten, kdo vyvíjí energii, má záměr a na všechno správně reaguje. Své štěstí si musíte vytvořit.



Nezapomeňte, že bohatí lidé jsou bohatí, protože nerozhazují. Až se vám záměr povede a sen splní, nerozhazujte zbytečně, co jste vydělali, a neponižujte ty, kterým se nedaří. Cílem je stále rovnováha.



Svých peněz si važte a nechte svá ,miminka‘ vyrůst. Nezbavujte se jich a nechte je, ať pracují pro vás.



A teď to nejtěžší. ROZHODNĚTE SE.



Zdeňka Jordánová, ekonomická poradkyně a autorka knihy Moje peníze aneb Chudoba není ctnost, ale nemoc radí, jak dojít k zaslouženému bohatství. Knihu Moje peníze aneb Chudoba není ctnost, ale nemoc vydalo v roce 2004 nakladatelství Vodnář. Další podrobnosti o fi nančních a jiných radách Zdeňky Jordánové najdete na www.poznejsvujcil.cz



VÍCE LÁSKY

Někdy si v lásce samy děláme překážky, přes které pak vztah těžko klopýtá. Jedna je třeba naše častá snaha měnit partnera k obrazu svému. John Gray, autor knihy Mars a Venuše s láskou z proslulé série o vztazích mezi muži a ženami, tvrdí, že procesu přirozeného zrání muže nejvíc pomůžeme, když ho nebudeme vylepšovat vůbec.

JAK SE ODNAUČIT SNAHÁM O VYLEPŠENÍ MUŽE:



1. Když má muž problém, moc se ho nevyptávejte.



2. Nepomáhejte mu. Počkejte, dokud si o pomoc neřekne sám.



3. Trénujte si toleranci. Dejte mu najevo, že jeho pocity jsou pro vás důležitější než jeho dokonalost. Pochvalte příšerné šortky z mládí i vězeňský sestřih vlasů.



4. Neobětujte se. Nechoďte s ním na fotbal, který vás nebaví, ale zůstaňte doma a zpříjemněte si život televizí nebo knížkou.



5. Svěřte se mu s tím, co se vám na něm nelíbí, ale zdůrazněte, že ho nechcete měnit. Jen že vás to trápí.



6. Trénujte i odpouštění. Pouštějte jeho chyby a omyly z hlavy. Vaši lásku si přece zaslouží, i když není dokonalý.



VÍCE SPÁNKU

Průměrně prospíme 25 let svého života, bohužel pořád víc a víc z nás (ženy zvlášť) trpí nespavostí. Spánek nám kradou hlavně cigarety, káva a alkohol. Kofein totiž zůstává v našem těle ještě pět hodin a po alkoholu jsme sice unavení, ale zároveň nás dehydruje, takže se budíme nevolností a žízní.



Zaveďte si spací rituály. Tyto rituály platí jak na dospělé, tak na malé i větší děti, protože vyšlou do mozku signál, že se chystáte ke spánku, a on vás zklidní.



Před spaním nečtěte moc napínavé knihy, nedívejte se na horory a nehádejte se s nikým. Vybudíte tak mozek k činnosti a spánek odpluje do nenávratna.



Udělejte si teplou koupel s pár kapkami esenciálního oleje z levandule nebo muškátu – tím se zklidníte. Když se pak přesunete do ložnice, kde je chladnější vzduch, vaše tělo automaticky přepne na spánkový režim.



Dejte si teplý mléčný nápoj nebo bylinkový čaj. Ale jen tehdy, pokud nepatříte mezi typy, které do hodinky po napití potřebují na záchod. Pokud máte rychlý metabolismus, neměli byste dvě hodiny před usnutím pít vůbec. Všeobecně platí: nejezte večer těžká masa a necvičte.



Usnout vám pomůže i milá a uklidňující kniha. V ložnici by měla být tma, spíše chladno a ticho, pak začne naše tělo produkovat hormon melatonin, který krásně uspává. Každých 10 let bychom také měli mít nové matrace a vybrat si polštář, který dobře drží hlavu a krk.



Pro chronické nespavce: Pomoc hledejte v knize Nespavost od Jána Praška, Kateřiny Espa-Červené a Lucie Závěšice (Portál) nebo se objednejte do Centra pro poruchy spánku a bdění při Neurologické klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Více zde.



VÍCE ČASU

Připadá vám, že tenhle víkend utekl příliš rychle? Vítejte v klubu. A přitom stačí se v sobotu a v neděli věnovat nějaký čas jen sobě.

Vyzkoušejte pár manažerských technik:

Udělejte si seznam

Sepište, co chce o víkendu stihnout a hned uvidíte, co musíte zrušit, abyste měla šanci se alespoň na chvíli odpoledne natáhnout.



Dávejte si realistické cíle

Nezkoušejte uklidit sklep za sobotní dopoledne a nakoupit na příští týden za hodinu. Budete jen uřícená a naštvaná.



Delegujte

Přesně jako v práci – svěřte úkoly těm, kteří je také zvládnou. Manžel nakoupí, sestra pohlídá děti, děti si uklidí hračky.



Odměňujte se

Naplánujte si na víkend nějakou rozmazlovací akci – kupte si masku na obličej, relaxační koupel na nohy, nebo se objednejte na manikúru. A v pondělí už nebudete tak utahaná.

VÍCE POCITU SPOKOJENOSTI Z PRÁCE

Vaše práce vás nebaví, ale těžko s ní můžete skončit, protože nic jiného neumíte, vhodná pracovní místa nerostou na stromech a bojíte se začínat úplně znovu? Zkuste si náš test a zjistíte, jak moc jste v práci spokojení:

Jste spokojení v práci? 1. Baví vás vaše práce a zajímají vás úkoly, které před vás staví?

2. Dolujete ze sebe kvůli práci to nejlepší?

3. Učíte se pořád něco nového?

4. Víte přesně, kde chcete pracovat v budoucnu?

5. Máte chuť začít něco nového, ale nevíte, jak do toho?

6. Bojujete pořád s tím, jak stíhat práci a ostatní život?

7. Máte pocit, že neovlivňujete směr své kariéry?

8. Dokážete lépe pojmenovat své pracovní povinnosti než cíle, kterých jste dosáhli?



Pokud jste na většinu těchto otázek odpověděli ,ano‘, měli byste uvažovat o změně pracovního místa nebo o úplné změně v kariéře.

Na stránkách www. kariera.cz poradí všem – brigádníkům, absolventům i těm, kteří chtějí začít znovu. Poradí vám, jak sepsat správně průvodní dopis i životopis. Pokud máte spíš chuť změnit něco ve stávajícím zaměstnání, dejte si schůzku se svým nadřízeným nebo manažerem lidských zdrojů a svěřte jim své starosti a plány. Pokud předem víte, že vám šéf nebude naslouchat, jste tak jako tak ve špatném zaměstnání.