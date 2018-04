Hit ve spodním prádle: návrhářka ho vyrábí z borového jehličí

Látku, kterou návrhářka působící ve Francii používá, vyrábí textilka z Tuniska. Při výrobě vláken používá jehličí borovice vejmutovky, píše deník Daily Mail.

Sophie Youngová tak hlásá, že její prádlo je nejen výjimečné a jemné, ale také ekologické. „Jsou jemné jako hedvábí, na dotyk jako kašmír a mají chladivost lnu,“ uvádí k popisu svých produktů.

Bio spodní prádlo vyjde v přepočtu asi na 500 korun za kus. „Je to špička francouzské technologie, která je zaměřená přesně na to, co je důležité. S nimi už nebudete toužit po starých bombarďácích,“ tvrdí britský e-shop Liv.co.uk, který kalhotky nabízí na internetu.

Jehličí je zpracováno (podobně jako dřevní hmota) na celulózu, z níž se vyrábí viskózová vlákna. Prádlo je tak ušito z bio viskózy. „Strukturou je to podobné bavlně, kterou tvoří téměř čistá celulóza,“ dodává výrobce.