VIDEO: Konarovská uvedla sexy prádlo ve stylu disca i sado maso

Nabízíme vám záznam z přehlídky salonu Le Chaton v pražském bazénu Aquadream Barrandov, kterou jste mohli sledovat ve čtvrtek večer v přímém přenosu.

Po novinkách ve spodním prádle a plavkách z nových kolekcí luxusních světových značek pokračovala po přestávce aktuální podzimní módou do města a korzety. Než se modelky převlékly, procházeli se nad bazénem dva artisté po popruhu. Před závěrečným finále jsme ještě viděli sexy korzety. Přehlídku uváděla majitelka salonu a odbornice na prádlo Helena Konarovská,

A co se ještě bude nosit?

50 odstínů šedi

Erotický best-seller, který mnozí opěvují, mnozí zatracují a jen málokoho nechává chladným, se letos dočkal zfilmování. Premiéru bude mít až po novém roce, ale módní návrháře už inspirovat stihl. Proto je žhavým hitem sezony prádlo inspirované bondáží, kožené prvky, korzety, podvazkové pásy i průsvitné košilky. Pozor, klíčovou barvou není šedá, ale černá.



Sexy spodní prádlo v podání značek Fifty Shades of Grey, Marks & Spencer a H&M

Třpyt pro královnu diskoték

Disco se vrací v hudbě, v líčení i v módě včetně spodního prádla. Nosí se podprsenky i kalhotky zdobené flitry, ušité z lesklých materiálů nebo s brokátovými detaily. Vybírat můžete ze všech metalických odstínů: zlaté, stříbrné, bronzové. Takové prádlo si navíc přímo říká o to, abyste kousek ukázala, na večírek ho klidně oblékněte pod sako nebo průsvitný top.



Lesk a třpyt podle módních řetězců H&M, F&F a Asos

Nečekaně zářivé barvy

Nenechte se mýlit, už nepatří jen k jaru a létu. V aktuální studené sezoně se (minimálně pod oblečením) nosí syté, zejména teplé tóny, jako je jasně růžová, korálová nebo ostře červená. V kolekcích spodního prádla se objevily ve spojení s elegantní krajkou i sportovně minimalistickými střihy. Většinou září samostatně, občas v kombinaci s tradiční černou.

Barevné spodní prádlo v podání značek Etam, Triola a Stella McCartney

Temné květinové vzory

I tady platí, že to, co dřív patřilo výhradně k jarnímu a letnímu období, se teď nosí po celý rok. Florální motivy umístěné na černém pozadí se letos objevily na přehlídkách mnoha světových návrhářů včetně Very Wangové a Christophera Kanea. Teď můžete temně romantické květy nosit i na prádle, ať už ve formě výšivky nebo barevného potisku.

Romantické květinové motivy podle firem Panache, Agent Provocateur a F&F

Ve stylu padesátých let

Oblékání na způsob „pin-up girls“ je pořád v kurzu. Inspirujte se třeba legendární herečkou Marilyn Monroe nebo současnou královnou burlesky Ditou Von Teese; vyzkoušejte minikorzety a nezavrhujte ani kalhotky se zvýšeným pasem. Hlavní devíza? Kousky inspirované módou padesátých let jsou nejen šik, ale taky velmi lichotivé. Zapovězená není krajka, satén ani puntíky.