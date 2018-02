Adam koupil partnerce sexy prádlo. Takové, které by z ní chtěl svlékat

Krajka, satén, hedvábí, volánky a podvazky. To všechno patří k romantickým chvílím ve dvou. A ač si většina žen nejraději vybírá spodní prádlo sama, občas je skvělé nechat to na partnerovi. Protože to, co nám připadá sexy či roztomilé, nemusí nutně u našeho protějšku vzbuzovat stejné emoce. Když mu ale jednou za čas necháme volnou rukou, může sebe i nás velmi příjemně překvapit.



Poprosili jsme proto Adama, jestli by nás mohl vzít na nákup spodního prádla, které chce dát své přítelkyně k Valentýnu. Zajímalo nás totiž, jak a podle čeho ho muži svým ženám vybírají. Aby v tom Adam nezůstal tak úplně sám, vydal se do butiku Le Chaton, kde mu poradila Helena Konarovská. Ta o spodním prádlem ví úplně všechno a je zvyklá pomáhat s výběrem i těm nenáročnějším zákazníkům.

Adam by rád své přítelkyně Ivaně vybral elegantní, vkusnou a dráždivou podprsenku. Majitelka butiku ho tedy podrobila mnoha zvídavým otázkám, aby mohla vybrat dívce správnou velikost. Zajímala ji výška, jestli je Ivana sportovní typ, jestli má tmavší, či světlejší pleť.

„Rád bych romantiku a krajku zakomponoval dohromady,“ svěřil se Adam a zároveň přiznal, že úplně nerozumí rozdílu mezi podprsenku s kosticí a bez.

„Kostice a zároveň výztuž zvedá prsa nahoru. Nevyztužená podprsenka ukazuje, co je vaše. To znamená, že většina mužů volí tu nevyztuženou, ale většina žen tu s výztuží,“ říká Helena Konarovská a ukazuje podprsenky v různých barevných provedeních.



Červeno-černá kombinace prádla Ivaně velmi sluší.

Adam nakonec volí klasiku v podobě červeno-černé kombinace. „Červená většinou nebývá hezká v jednobarvě, tak se dělá v kombinaci. Když se netrefíme a budete mít jinou představu, než co máte doma, tak se z toho naučte vybruslit dopředu. Pokud bude prádlo malé, tak jí řekněte: To jsem ani netušil, jak jsi vybavená! A pokud velké, řekněte: To jsem se netrefil, ty tvoje mám radši,“ radí odbornice na spodní prádlo.



A dodává, že by bylo hezké neoblékat jenom prsa, ale i zbytek. Ptá se proto, jestli Adamova dívka nosí francouzský střih či tanga. „Určitě tanga,“ odpovídá Adam bez váhání. Helena Konarovská mu ke kompletu ještě přibalila punčochy a podvazkový pás.

To ale není vše. Nakonec se ještě Adam stavil ve výdejně on-line obchodu Zoot, kde koupil své milé šaty. Pak už jen stačilo dárky předat, aby si je mohla obléci. A o pár minut později svléknout.