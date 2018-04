Spodní prádlo je věda. Návod, jak vybrat to správné pro ženy i pro muže

Jak kupovat prádlo pro muže

Pomineme starověké kožené bederní zástěrky, antické subligaculum (něco jako trenýrky), rytířské podvlékačky a renesanční spodky a skočíme rovnou do prvních slipů, které se začaly vyrábět v roce 1930. Trenýrky tou dobou přišly s pružným pasem, takže už žádné zadrhávací tkaničky. Tím pádem mohl vypuknout věčný konkurenční boj. Trenýrky vítězily dobrou vzdušností, tak přišly slipy se šikmým větracím otvorem. Inspirací k příčnému větrání byla v roce 1936 klokaní kapsa.

Se světovou válkou se prádlo začalo barvit, aby bílé trencle neprozradily bojovníky v zákopech. Po světové válce zase pánskému spodnímu prádlu pomohly nové technologie výroby vláken. Zvláště lycra udělala mužský svět zase o něco příjemnější.

V 70. a 80. letech používají návrháři (třeba Calvin Klein nebo Tommy Hilfiger) jako hlavní bod reklamy a propagace prádla sex. Slipy se šijí kratší, z neobvyklých látek, mají skvělý design, úžasné barvy a kombinace. Díky velkému výběru se prádlo stává módní záležitostí. Dnes můžete koupit prádlo na sport, všední nošení, k milostným příležitostem, formující postavu, hřejivé, takzvaně humorné a také účelové – třeba s kapsičkou na kondom.

Než mu půjdete koupit trenýrky

Přijde-li vám spodní prádlo jako vhodný dárek, asi se s potenciálním příjemcem dobře znáte. Tudíž víte, co rád nosí. Nepokoušejte se ho jiným výběrem ze základní trojice slipy, boxerky, trenýrky nějak měnit. Můžete mu ale předvést kvalitativní posun v materiálu, střizích a barvách.

Velmi oblíbená značka, kterou jmenovalo hned několik dotázaných mužů, je Styx. Prodávají saténové trenýrky pro klasiky (hladce kloužou pod oblekovými kalhotami a nehrnou se), bavlněné pro sportovce (dobře sají pot), boxerky, ale i trenýrky na doma nebo na spaní. Všechny vám zabalí do značkové plechovky, a jestli chcete být ještě originálnější, můžete si na stránkách www.styx-underwear.cz nechat prádlo pro svého partnera potisknout vlastním obrázkem.

A kdyby se vám pořád zdálo, že si nemůžete vybrat, sdělte svému milému místo dárku toto: Současná sexualizace spodního prádla odstartovala kuriózní trend: nenosit vůbec žádné, tedy chodit naostro (v USA to zpopularizoval seriál Přátelé pod výrazem commando). Koneckonců Skoti nenosí pod kilt také nic, a jakou tam mají zimu.

Jak kupovat prádlo pro ženy

Nejdřív si, pánové, zodpovězte kruciální otázku. Opravdu chcete projít testem dospělosti, proti kterému jsou indiánské zkoušky pohádkou pro batolata? Vážně dokážete zjistit správnou velikost, preferenci střihu a barvy a pak nakráčet do obchodu s tunou krajkových titěrností a oslovit prodavačku?

Krok číslo jedna: vloupejte se jí do šuplíku s prádlem

Najděte její oblíbené kousky a z etiket opište velikosti. U kalhotek to bude buď číslo mezi 36 a 46 (orientačně) nebo mezi 8 a 18 (anglické číslování). U podprsenky hledáte složitější kód. Skládá se z obvodu hrudníku v centimetrech nebo palcích a velikosti košíčku označené písmenem. Například 75D nebo 80A. Zjištěné údaje opište a nijak nejásejte. To bylo to nejjednodušší.

Dámské kalhotky totiž mají zhruba pět základních střihů a u podprsenek je to ještě horší. Nejjednodušší by bylo vzít budoucí nositelku na nákup s sebou, nebo ji u výlohy vyzvat, aby vám ukázala, který model se jí líbí. Pokud to nejde, nebo se bojíte, že byste se při ochotnickém představení před výlohou prozradili, přecházíme k dalšímu kroku.

Krok číslo dvě: správný tvar kalhotek

Můžete je samozřejmě vybrat podle toho, co se vám na vaší partnerce líbí, ale pokud jí nebudou sedět, nedočkáte se odpovídající vděčnosti. Mimochodem, rada pod čarou – když se netrefíte s velikostí, existují dvě spolehlivé výmluvy. Je-li vybrané prádlo vaší ženě malé, stačí říct, že prostě vypadá mnohem štíhlejší nebo že tahle firma špatně čísluje své výrobky. Je-li dárek naopak volný, zvolejte: "Ty jsi prostě ZASE zhubla. Kdo se pak má trefit!"

Ale zpět ke kalhotkám: extravagantní tanga jí kupte jedině v případě, že víte, že je ráda nosí. Pokud je dodnes nemá v šatníku, asi ví proč. Názory žen na tenhle střih prádla se liší stejně jako názory mužů na slipy a trenýrky. Jedny přísahají, že jsou tanga to nejpohodlnější prádlo na světě, jiným se derou slzy do očí po pěti minutách nošení.

Kalhotky CLASSIC BRIEFS

Můžete jim říkat bombarďáky, ale nic pohodlnějšího nevymyslíte. Jako dárek vhodné nejsou. Jako byste věnovali papuče. HIGH-CUT BRIEFS

Zřejmě nejpopulárnější střih. Stahuje bříško, tvaruje zadek, je pohodlný a ve správném materiálu a barvě i sexy. BIKINI

Oblíbená klasika. Vykrojené nohavičky prodlužují opticky každé nohy a hodí se výborně pod kalhoty, především bokové. TANGA

Vhodné pro štíhlé postavy. Eliminují viditelné okraje prádla pod kalhotami nebo sukní. Nesmí vykukovat nad pasem! S NOHAVIČKOU

Hodí se pro mladé nebo štíhlé ženy. Odhalují bříško, opticky rozšiřují boky, ale zase se prodávají s vtipnými vzory.

Moderní jsou teď i kalhotky s nohavičkami (tzv. boy shorts). Sluší štíhlejším ženám s chlapeckou postavou, protože opticky rozšiřují boky. Ženám, které příroda obdařila křivkami, sluší klasické, výš vykrojené kalhotky zvané "bikini". Pokud mají ale kulatější bříško, jsou lepší "high-cut briefs", protože mají vyšší pas a stahují. Ani staré dobré "classic briefs", nám známé pod jménem bombarďáky, nejsou špatné. Ve správném materiálu a vzoru mohou vypadat nádherně a navíc jsou pohodlné.

Krok číslo tři: podprsenka? Vzdejte to

Tedy, vzdejte myšlenku, že bez vyzkoušení se dá najít padnoucí podprsenka, která vykonává vše, co by měla. Takže kupte ve správné velikosti tu, která se vám líbí, nebo doma šlohněte nejoblíbenější kousek své partnerky a propašujte ho s sebou do obchodu. Prodavačka podle ní pozná, jestli vaší ženě padne do oka i na tělo pushupka nebo balkonovka, jestli ramínka mají být uchycená shora nebo ze strany... zkrátka vám poradí nejlépe.

Nebojte se, že ze sebe uděláte tupce. Naopak. Už teď si zasloužíte sto bodů za snahu. A taky poslední radu – nechcete pro zjednodušení koupit hezkou sexy noční košilku na ramínka? Tam tolik zrádných podmínek není a efekt je skoro lepší.