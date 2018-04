Staňte se naší modelkou a získejte luxusní spodní prádlo

Jak se můžete stát modelkou a získat prádlo? Toužíte-li po skvěle padnoucím prádle a zároveň vám nechybí odvaha předstoupit před kameru, pak hledáme právě vás. Vůbec nezáleží, jakou velikost oblečení nosíte a kolik vám je let. Chceme ukázat všem ženám, jak si správně vybírat podprsenku. Pošlete fotografii celé postavy ve spodním prádle na e-mail ona@idnes.cz. Snímek musí mít rozměr mix. 640 px na šířku. V přihlášce uveďte své jméno, odkud jste, telefonický kontakt, věk a aktuální míry. Do předmětu pište: Spodní prádlo na míru. Hlásit se můžete do 18. prosince 2012. Pět vybraných čtenářek zkontaktujeme. Natáčení proběhne začátkem ledna v Praze.