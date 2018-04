Splín po sexu: až třetina žen trpí po milování depresí

Je možné zažít báječný sex a poté se cítit pod psa? Může nás úžasný orgasmus uvrhnout do deprese? Na otázku, co přesně se děje, když pocity vzrušení vystřídá úzkost a smutek, odpovídá nedávná studie provedená na Queensland University of Technology v západní Austrálii.

Dle jejího zjištění až třetina žen již někdy zažila takzvanou postkoitální depresi, přitom až deset procent jí trpí často. "Tyto Ženy mohou zažívat nepříjemné pocity úzkosti, smutku či rozrušení," popisuje vedoucí výzkumu profesor Robert Schweizer.

Splín a melancholie

Autoři studie, která byla zveřejněna v magazínu Science Daily, se však shodují, že příčiny tohoto rozpoložení jsou stále nejasné. Jejich pozorování dokonce vyloučilo, že by tato deprese měla přímou vazbu na sexuální trauma z minulosti. Depresivní stavy po sexu jsou podle nich převážně subjektivní záležitostí a každá z nás je může prožívat jiným způsobem.

Jedna z pozorovaných žen například tuto zkušenost přirovnala k pocitům melancholie, jejíž přesný původ nelze určit. "Nebylo to tak, že by mi chyběla láska nebo náklonnost k mému sexuálnímu partnerovi," uvedla. "Naopak, zdálo se, že to s ním nemá vůbec co dělat."

Emocionální extrémy

Podle výzkumu nás takový splín může dokonce dostihnout i po úžasném sexuálním zážitku končícím dokonalým vyvrcholením. Další specialista v oboru doktor Michael Krychman dokonce míní, že postkoitální deprese pramení přímo z orgasmu: "Orgasmus vyvolává silné hormonální změny, které mohou být příčinou těchto nechtěných pocitů," vysvětluje.

Orgastický stav nás přivádí do extáze a zintenzivňuje naše vědomí i psychiku. Avšak kromě těch ohromujících emocí jsou znásobeny i ty, o které nestojíme. Silný sexuální zážitek tak může přivolat extrémně skvělé i špatné pocity zároveň.

Výčitky svědomí

Podle doktora Krychmana může postkoitální deprese postihnout muže i ženy, a to jak po pohlavním styku, tak dokonce i po masturbaci. Doktor Krychman tento pocit přirovnává k výčitkám svědomí. Sex tak pro někoho může být stejně dobrý jako lízátko před spaním. Vychutnáte si jeho báječnou chuť, procvičíte svůj jazyk i sací reflexy, ale pak se nemůžete zbavit pocitu, že jste to neměli dělat.

Konec hry

Pocity viny či frustrace bezprostředně po sexu tak podle doktora Krychmana mohou pramenit i ze způsobu výchovy a náboženských či jiných morálních vlivů. Na druhou stranu, nemusíme si chápání lidské psychiky zcela komplikovat.

Vždyť každý ví, co se stane, když dítěti seberete hračku: krokodýlí slzy, nekonečný jekot, zběsilé bušení zaťatých pěstiček. Není proto divu, že si po sexu, který pro mnoho z nás představuje něco jako oblíbenou hračku, i my dospělí někdy popláčeme.