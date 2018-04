Spíte dobře? Může to být lepší

Aby vás netrápila nespavost Chcete se dobře vyspat? Dodržujte několik jednoduchých rad od neurologa Karla Šonky. • Uléhejte ve stejnou dobu

Někomu to nevadí, ale pro lidi trpící nespavostí je velikou chybou chodit spát pokaždé jindy, lepší je naučit tělo pravidelnému rytmu. • Hýbejte se

Zdravému spánku napomáhá i dostatek pohybu, naučte se pravidelně si zacvičit. Nemusí přitom jít o nic náročného. • Dobré lůžko je důležité

Kupte si kvalitní postel s dobrou matrací, používejte lůžko pouze pro spánek a sex, nejezte v něm ani si tu třeba nečtěte. • Co jíst a pít

Spánek je zaháněn těžkým a kořeněným jídlem, příliš velkými porcemi a nadměrným pitím alkoholu. • Nesnažte se spát za každou cenu

Nepřevalujte se na lůžku desítky minut či dokonce několik hodin. Raději vstaňte a dělejte něco jiného, do postele jděte, až budete ospalí.