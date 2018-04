Spíše než krásné máme raději muže mocné, bohaté a slavné

Z historie víme, že ty nejhezčí a nejžádanější ženy získali muži poměrně málo atraktivní, kteří však vynikali bohatstvím, mocí či slávou. A ta je pro ženy důležitější než fyzická krása, která je pouze vítaným bonusem.

Psycholog Viren Swami, autor knihy Psychologie fyzické přitažlivosti, tvrdí, že skutečně nejdůležitější při výběru partnera jsou pro ženy moc, sláva a peníze. Důkazem je například nepříliš atraktivní Donald Trump, který kolem sebe neměl nikdy nouzi o krásné ženy. Jen málo úspěšných a bohatých mužů je zároveň atraktivních. Ale pokud je muž nejen slavný a majetný, hezký vzhled je u něj určitě příjemná třešinka na pomyslném dortu.

"Není to tak, že by na vzhledu ženám vůbec nezáleželo. Ony prostě na to kladou menší důraz než na jiné věci, zvláště na signály o majetnosti a bezpečí," svěřil Swami listu Daily Telegraph.

Muži zase naopak u svého protějšku atraktivitu vnímají velmi silně. Není však důležitá superštíhlá postava jako taková, ale poměr pas-boky neboli WHR. Čím je číslo nižší, tedy pas v poměru k bokům užší, tím lépe. Nejlépe tomu odpovídají postavy Marilyn Monroe či dnes Scarlett Johanssonové.

"Všichni jsme se vyvinuli tak, aby se nám jiní lidé líbili. Ale klíčové faktory pro vnímání krásy se během let mění. Všichni stále hledáme vlastnosti, které signalizují zdraví. Symetrický obličej je atraktivní, protože lidé si to spojují se zdravými jedinci, kteří mají zdravé děti. Dnes ale hodnotíme lidi nejdříve podle velikosti těla a až pak podle obličeje," míní Adrian Furnham, spoluautor Swamiho publikace o fyzické kráse.