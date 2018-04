Spirituální šperky: talismany plné energie inspirované přírodou

Šperky provázejí lidskou kulturu od pradávna. Náramky, náušnice či spony často sloužily jako ukazatel sociální statusu. Čím zdobnější a propracovanější, tím vyššího společenského uznání se jejich nositel těšil. Nejprve se nosily při slavnostních příležitostech, ale postupem času se z nich stala součást běžného šatníku.

Kromě estetické funkce se k nim napříč kulturami vztahoval i duchovní význam. Naši předkové věřili, že určité předměty jim přinesou větší sílu, nebo je ochrání před zlými silami. Stačí si vzpomenout na knihu Žítkovské bohyně, kde hlavní hrdinka dostala náramek, který ji měl chránit. Jakmile si ho sundala, přišla o život.

Ani dnes, kdy se většina šperků nosí především pro parádu, jejich tradice jako duchovních symbolů nezmizela. Už jen samotný výběr je malý rituál. Vybíráme si je nejen podle toho, jak nám sluší, ale hlavně podle toho, jak se v nich cítíme, to je důležitější. Čím dál častěji se necháváme inspirovat kulturami, ve kterých spirituální význam šperků po staletí převládá.

Soulad čaker

Populární jsou zejména jógové šperky, které vsází na harmonizaci těla a duše. Jejich účinky se spojují s čakrami, tedy energetickými centry v těle. Pokud tato centra nejsou v rovnováze, podepisuje se to na našem fyzickém a psychickém stavu.



Například náhrdelníky mála (Mala) mají pomáhat dávat do souladu myšlenky a tělo, stejně jako osobnost a její okolí. Mála v sanskrtu znamená meditační věnec, a proto šperky sloužily k odříkávání manter. Některé z těchto náhrdelníků jsou dováženy až z Indonésie, Indie či Nepálu.



K jejich výrobě se používají lokální suroviny. Například perly nebo rudrakša, což je semínko ze zeleného stromu rostoucího v Asii. Legenda praví, že jednoho dne, po dlouhé meditaci, bůh Šiva uronil slzu. Z této jediné posvátné slzy potom vyrostl strom. Proto hinduisté věří, že nošením korálků získají ochranu boha Šivy. Podle nich rudrakša vytváří spoustu pozitivní energie a navíc zlepšuje koncentraci a účinkuje i proti stárnutí.

Semínko posvátného zeleného stromu se stalo inspirací i pro šperkařku Annu Steinerovou, která si hraje s otiskem jeho struktury. Kovový motiv semínka najdeme na autorčiných náhrdelnících, náušnicích a prstenech, které vytvořila pro projekt Mooyyy. Značka se snaží propojit jógu a šperky skrze autorské, ručně vyráběné kolekce českých designérů.



Síla léčivých kamenů

Vedle Anny Steinerové je to i designérka Lucie Koldová a módní návrhářka Mirka Talavašková.

Návrhářka si jako základní materiál kolekce Chia zvolila lávový kámen. „Lávový kámen utlumuje a dokáže odrážet negativní energii. Je to silný ochranný amulet. V nejrůznějších výkladech ztělesňuje sílu, plodnost a pomáhá rozptýlit hněv,“ vysvětluje Mirka Talavašková a dodává, že jako skvělý kontrast k hrubému kameni si vybrala růženín, který podporuje ženství a krásu. Kromě toho je nejdůležitějším kamenem pro srdeční čakru.



Návrhářka pracovala i s perlami, které prý podporují ženský půvab, odpuzují negativní energie a přináší ženě rozumnost a odvahu.



Právě na léčivou moc kamenů sází stále více lidí. Pořizují si proto šperky, které je mají zbavovat negativních vibrací a dodávat sílu. „Každý kámen má nějaké vlastnosti. Podle toho, co člověku zrovna schází, by si měl vybírat daný kámen. Není to ale úplně jednoduché, protože ne všechny kameny se mohou navzájem kombinovat,“ říká Bibiana, která se zabývá výrobou spirituálních Rukabi náramků. Dodává, že je například vhodné se řídit kameny, které jsou přiřazeny pro konkrétní znamení zvěrokruhu.