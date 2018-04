Trendy ve špercích: zvířecí motivy, kombinace materiálů a osobitost

Šperky daleko více než cokoliv jiného ukazují osobnost nositele. Mohou být decentní, hravé, ale i velmi výstřední. Fantazii se v tomto případě meze nekladou. Vedle tradičního pojetí šperku, minimalismu či výrazných a zdobných kousků se objevují nové materiály a postupy. Šperkaři kombinují laciné materiály s brilianty, diamanty, zlatem či stříbrem. Inspirují se přitom přírodou, historií nebo tradicemi.



„Trendy se mění hrozně rychle a moc bych je u šperků neřešila. Dlouho byl v kurzu naprosto minimalistický šperk, teď je to naopak a vrací se větší zdobnost. Inspirace přírodou a podobně,“ říká designérka Viktorie Beldová. Její rodina se věnuje navrhování a výrobě šperků od roku 1915.



Sama si vybírá šaty podle šperků a ne naopak. „Vzhledem k tomu, že mám ráda kvalitní věci, ideálně od českých designéru, ale zároveň se musím koukat na peníze, tak vždy přemýšlím při nákupu šatů, jestli budou hezky sedět ke šperkům.“ Kromě úvahy nad tím, jestli se šperk hodí k našemu šatníku, musíme uvažovat i nad tím, při jaké příležitosti si daný šperk chceme obléci.

Do města a do práce

„Do města doporučuji šperk, který je pohodlný a nebrání v běžném pohybu. Při každodenních aktivitách je důležitý komfort a přirozenost. Volila bych šperk decentnější, osobnější. Prsteny, které nám nebrání v manipulaci s věcmi, či náušnice, o kterých prakticky nevíme,” radí designérka Lenka Šváchová, tvořící pod značkou 27jewelry. Je to podobné, pokud jdeme na party nebo rande. Můžeme dát průchod emocím a vybírat podle vlastního vkusu. Záleží tedy čistě na nás, jak chceme na druhé zapůsobit. „Je vhodné vyladit jednoduché oblečení odvážnějším šperkem. Výrazné náušnice jdou nakombinovat s dlouhým náhrdelníkem a doplnit náramkem,” říká Lenka Šváchová.

Opatrnější bychom měli být při výběru doplňků do práce. „Na pracovní schůzku si umím představit masivnější hodinky v pánském stylu, ale jinak bych se držela spíše při zemi,“ varuje Alžběta Pěkná, stylistka ZOOT. A za pravdu jí dává i stylistka Lea Winterová. „V profesní módě jednoznačně platí, že umírněnost je známkou úspěchu a sofistikovanosti.“ Velké šperky, které přitahují pozornost, jsou vhodné na večírky, nikoliv do práce. Pokud ovšem máte volnější povolání, kde neplatí přísná pravidla, můžete si dovolit trochu více experimentovat s barvou a výrazností.

Plesové šaty a brož

Ideální příležitostí, jak si s doplňky vyhrát, je plesová sezona. „Na ples je třeba ladit šperky podle typu a střihu šatů i účesu - například k šatům na jedno rameno se určitě nehodí náhrdelník a k vyčesaným vlasům budou lépe vypadat visací výraznější náušnice,“ upozorňuje Alžběta Pěkná. Vždy je třeba vyzdvihnout buď šperk, nebo šaty a vyvarovat se přehnaných kombinací. „Dbejte na to, aby šperk s šaty tvořil dokonalý celek. Jedno vyvažovalo druhé. Může se tedy stát, že k výrazným šatům vezmete jen drobné náušnice, ke strohým pak oslnivý šperk,“ doplňuje módní stylistka Lea Winterová.

A jak konkrétně plesovou róbu oživit? „K šatům, které sahají až na krk, nebo mají stojáček, se hodí krátký náhrdelník nebo i choker. Šaty s výstřihem do V si zaslouží náhrdelník trochu delší, který protáhne šíji a krk. Velmi zajímavá volba je náhrdelník, který je protáhlý na záda. Hodí se ale ve většině případů jen k šatům s holými zády. Další zajímavou možností, jak ozdobit plesové šaty, je připnutí brože,” říká Lenka Šváchová. Právě brože se nyní opět vracejí do módy. A k nim se hodí náušnice, prsten nebo náramek. Co naopak nevypadá dobře jsou velké náhrdelníky s velkými náušnicemi. Místo nich si vezměte prsten.

Ať už jdete na večírek, do práce či do města, vždy se vyplatí vsadit na kvalitu místo na levné napodobeniny. Je totiž nadčasová. „Místo tří prstýnků z bižuterie můžete mít dnes už kvalitní šperk od českého návrháře. Šperky by nikdy neměly “překřičet” vaši róbu, naopak by ji měly pouze decentně doplňovat. Nemají křičet, že máte peníze, ale mají připomínat, že máte vytříbený vkus,” myslí si šperkař Michal Kadaník.