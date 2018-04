Šperky s přidanou hodnotou. Nestačí hezký design, nosí se příběhy

Krásný design už nestačí, šperk musí mít význam, myšlenku, příběh. Sdělovat něco jak okolí, tak svému nositeli. Zkrátka mít přidanou, a především trvalou, hodnotu. Do kousku, který k nám bude promlouvat za deset let stejně jako dnes, investujeme s mnohem lehčím srdcem než do šperku v podstatě uniformního, i kdyby byl posázený diamanty.



Galeristka Kateřina Rezková

"Investice do originality se určitě vyplatí," říká Kateřina Rezková, majitelka pražské prodejní galerie Debut. Unikátní šperk podle ní nepodtrhne jen outfit, který máme na sobě, ale i naši osobnost: "Vyjadřuje naše hodnoty, kulturu i to, jak si sami sebe vážíme. Můžeme si obléknout tričko za babku, ale šperk by k nám měl patřit, měli bychom ho vybírat velmi pečlivě."



Jistě, hromadit luxusní designové kousky si může dovolit málokdo z nás. Našetřit si na jeden nebo dva výjimečné šperky ale stojí za to - z dobře vybrané ozdoby se může stát náš talisman, neodmyslitelná součást stylu, vlastně jakýsi podpis. "Můj dědeček se vždy řídil krédem: jedny boty, ale pořádné," vypráví Kateřina Rezková. "Se šperky je to stejné, raději než deset bižuterních kousků z řetězce si pořídím jeden skvost."

Hodnoty na řetízku

Podobně to vidí i ženy, které propadly mánii "sběratelských" náramků. Princip nejspíš znáte: k jednoduchému řetízku si můžete dokoupit korálky či přívěsky s různým designem i významem. Někdo si nové ozdoby pořizuje na oslavu významných příležitostí, jako je svatba, zisk titulu nebo narození dítěte; někdo si s jejich pomocí sestavuje jakýsi žebříček hodnot; jednotlivé přívěsky s názvy jako Radost, Prosperita, Svoboda či Láska mohou fungovat i jako motivační hesla.



Luxus pro romantiky

Právě láska je emoce, kterou většina kultur se šperky spojuje nejčastěji: od unikátních náhrdelníků a stříbrných prstýnků na nohy, které nosí vdané ženy v jižní Indii, po naše zásnubní a snubní prsteny. Tradice je tradice, ovšem zejména v době kolem svátku svatého Valentýna pracují šperkaři na dalších rafinovaných způsobech, jak k sobě partnera či partnerku symbolicky připoutat.

Zvlášť úspěšná je v tomhle ohledu firma Cartier. Z náramku LOVE, který pro ni v 70. letech vytvořil klenotník Aldo Cipullo, se rychle stal kult, který trvá dodnes. Původně zlatý náramek dnes existuje v několika desítkách variant, na důkaz oddanosti svým partnerům ho nosí celebrity od zpěváka Kanye Westa po herečku Naomi Wattsovou. Důkaz je to skutečně pevný - dá se totiž odemknout pouze pomocí speciálního šroubováku.



Tuzemská renesance

Česká scéna nezůstávají pozadu, znalci si čím dál častěji pořizují originální šperky od místních tvůrců. Dává to smysl, myslí si Kateřina Rezková, informace se k zákazníkovi dostávají čím dál snáze. Ať už skrze média, na akcích typu Designbloku či přímo v buticích a galeriích.

Mezi nejžhavější autory teď patří dvojice Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, která tvoří pod značkou Zorya, milovník přírodních motivů Hanuš Lamr nebo absolventky VŠUP Nastassia Aleinikava a Janja Prokić. Všichni tvoří na světové úrovni, výhodou je přitom právě jejich relativní blízkost k publiku.

"Máme možnost nahlédnout do ateliérů, dozvědět se víc o postupech a příbězích vzniku jednotlivých předmětů," vysvětluje galeristka. Je podle ní přirozené, že si tak ke šperku vytvoříme vztah: "Nevnímáme ho jen jako rekvizitu ke zkrášlení, ale jako malou sochu, kterou autor vytvořil z nějakého pohnutí nebo fascinace." Sama některé kousky ze své sbírky považuje za amulety: "Je na nich poznat ruční práce a otisk autora. To je pro mě ona přidaná hodnota."