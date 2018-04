Šperky na léto: in jsou velké tvary a pestré barvy

1. Srdce, Pink, 279 Kč; 2. S kamínky, Replay, 1 280 Kč; 3. Růžový, Top Shop, 235 Kč; 4. Květina, Diva, 245 Kč; 5. Vícebarevný, I am, C&A, 169 Kč; 6. Fialový, I am, C&A, 199 Kč; 7. S perličkou, I am, C&A, 149 Kč; 8. Neonový, Top Shop, 400 Kč; 9. Víceřadý, bílé zlato, osázený diamanty a polodrahokamy, Alo Jewellery, 42 300 Kč; 10. Hranatý, Mango, 499 Kč; 11. Modrý topaz, bílé zlato osázené topazy, Alo Jewelry, 57 450 Kč; 12. Vínový, CK, Details, 2 490 Kč; 13. Měnicí kostky, Swatch Bijoux, 1 690 Kč; 14. Červený, Pink, 279 Kč; 15. Střapatý, Six, C&A, 99 Kč