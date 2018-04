Češi kupují více šperků. Nastupují barevné kameny, vrací se žluté zlato

„Šperky jsou nejlepším způsobem, jak se vyhnout rozvodu,“ prohlásil při nedávné návštěvě Prahy slavný italský šperkař Roberto Coin. Zkušený mistr klenotník ví, o čem mluví. Jeho klenoty nosí ženy na všech kontinentech a za mnoho desetiletí dlouhou kariéru poznal zvyky i přání celých zástupů dam. I v tomto oboru, ač se jeho vody zdají být nehybné a ustálené, panují trendy a požadavky a mění se i chování zákazníků.

Zatímco po několik generací vládly diamanty, dnes je rychle dohánějí barevné kameny a i výběr základního kovu zaznamenává změny. Námi oslovená klenotnictví v Česku potvrdila stoupající zájem o pravé šperky a větší poptávku po originálních kusech. Do obchodů se šperky nechodí jen turisté, ale i stále více českých zákazníků.

„Máme polovinu české klientely a polovinu tvoří cizinci, zejména pak z Ruska,“ říká hraběnka Gitta Lambsdorff, výkonná ředitelka Tiffany & Co. pro střední a východní Evropu. Toto tvrzení potvrzují i další obchody specializované na šperky. Eric Halada ze stejnojmenného klenotnictví dokonce uvádí až 80 procent českých zákazníků. „Češi jsou pro nás velice důležití. Cizinci přijedou a odjedou, ale stálá klientela se tvoří právě zde.“



Ženy rády nakupují šperky samy pro sebe

Zajímavým fenoménem je narůstající počet žen, které si šperky kupují samy pro sebe. Důvod je jednoduchý. Stále více žen stoupá na společenském žebříčku, vydělávají více peněz a mohou si dovolit utrácet. Jenže za co? Když už máte vysněné modely kabelek a do šatníku se vám více kvalitního oblečení už nevejde, přicházejí na řadu šperky. Ženskou část klientely si šperkaři velmi pochvalují, protože ženy se vracejí častěji, nečekají na zvláštní příležitost a rády se tímto způsobem rozmazlují po celý rok.



“Přijde-li si žena koupit šperk sama pro sebe, vybírá si nejčastěji něco na každodenní nošení,” říká Lucie Motlíková z klenotnictví Roberto Coin. Oblíbené jsou zejména kolekce ze žlutého zlata zdobené barevnými drahokamy.

“Dámy se více rozmazlují, zajímají je více reprezentativní kusy a barevné kameny, zejména kombinace bílých a černých diamantů a také přírodních kamenů,” říká o zákaznicích Ivo Weber z Alo Diamonds.

Krása barevných drahokamů

Klenotníci hlásí velký návrat tradičních barevných drahokamů jako smaragdy, safíry a rubíny, stále populárnější jsou také citríny, topasy, ametysty a také tanzanity.

“Byli jsme první, kdo použil tanzanit v kolekcích. Má zvláštní modrofialovou barvu, která přitahuje pozornost zejména zasazená mezi diamanty,” vysvětluje hraběnka Lambsdorff. Bílé diamanty se pojí se zásnubami a svatbou, barevné kameny ženy vyhledávají na každodenní nošení i speciální příležitosti.



Šperkaři tento trend sami rádi vidí, neboť barevné drahokamy přece jen nabízejí více možností, jak si s výsledným šperkem pohrát. Roli hrají i mýtické vlastnosti, které se jim od nepaměti připisují. Návrat drahokamů také souvisí s návratem větší kreativity mezi šperkaře a rostoucím zájmem o pravé šperky.

Také módní domy jako Dior a Louis Vuitton vytvářejí vedle oblečení i kolekce šperků včetně jedinečných kousků haute joaillerie. Zde najdete obrovské drahokamy nejrůznějších barev a jejich kombinací.

Bílé, žluté, nebo růžové zlato? Klenotníci mají jasno

Mezi kovy mají Češky nejraději bílé zlato, i zde se však vkus mění. Zatímco bílé zlato hraje jasný prim v zásnubních a snubních prstenech, moderní šperky se již značně liší. Žluté zlato se ve velkém vrací na scénu, jak naznačují nejnovější kolekce. A nejen žluté.

Zlato v růžových odstínech doporučují odborníci pro jeho lichotivou barvu, která ladí s pokožkou a není tak agresivní jako žluté zlato. „Růžové zlato vypadá svěžeji, jemněji a není tak prvoplánové. Snadněji se nosí a navíc je velmi moderní,” hovoří Eric Halada.

Krása i výhodná investice

Na šperky se můžete dívat dvěma různými pohledy. “Je to především krása a design, které přitahují pozornost,” říká hraběnka Gitta Lambsdorff z klenotnictví Tiffany. Naopak muži hovoří více o výhodné investici. Zejména oni přemýšlejí při koupi klenotů také nad možným budoucím zhodnocením.

Diamanty a vzácné kameny totiž neztrácejí svou hodnotu, naopak jejich cena stabilně stoupá. Se šperky se snadno cestuje a také kvalitní kameny vhodné velikosti (u diamantů odborníci hovoří o psychologické hranici jednoho karátu) můžete v případě potřeby poměrně snadno a výhodně zpeněžit.



Nebojte se šperků, nemusíte za ně utratit miliony

Do klenotnictví se nemusíte bát vstoupit, i když se zrovna nechystáte nakupovat mnohokarátové diamanty. Právě nyní se díky aktuálním trendům nabídka krásných šperků za příznivé ceny rozšířila, takže radost z krásného klenotu si můžete udělat i vy. A co takhle nasměrovat partnera, aby vám třeba k blížícím se Vánocům pořídil něco mimořádného? A nemusí to být hned diamant zasazený do platiny.

V kurzu jsou i jednoduché stříbrné a zlaté šperky, s kameny i bez. Mnohé značky nabízejí i šperky v kombinaci s barevnou kůží. Náramky pak můžete dozdobit přívěsky s barevnými drahokamy podle vlastního vkusu i stavu peněženky. Proto se neostýchejte “napsat dopis Ježíškovi”, zasloužíte si to.