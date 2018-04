Špenátový koláč

Suroviny na 1 koláč:

Na těsto:

200 g hl. mouky



100g másla nakrájeného na kousky

1 vejce

sůl



Na náplň:

1-2 stroužky nasekaného česneku

1 malá nasekaná sušená chilli paprička

máslo na pánev

450g mraženého špenátu

250ml smetany

2 lžíce strouhaného parmazánu

2-3 vejce

200g nivy na kostky

sůl

Postup:

1. Nejprve si připravím těsto. Prosyju mouku, osolím, nakrájím do toho změklé máslo a vypracuju drobenku. Do drobenky přidám vejce a vypracuju těsto, které pak dám do fólie a do lednice na půl hodinky odležet.

2. Troubu zapnu na 180°C a nechám rozehřát.

3. Na másle podusím česnek a chilli papričku. Přidáme špenát, smetanu, osolím a dusím. Pak vypnu, vmíchám parmazán a vejce a nechám vychladnout.

4. Až budu mít hotovou náplň, vyválím si těsto (doporučuji dost na tenko, aby vynikla náplň), vyložím jím formu a dno hustě propíchám vidličkou.Pak rovnoměrně rozetřu na korpus a navrch nasypu rozdrobím nivu. Peču asi 35min.