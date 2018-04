Špenátová polévka

NA 4 PORCE

Příprava: 10 minut + 15 minut vaření

* 700 g čerstvých špenátových listů nebo 500 g mraženého listového nebo sekaného špenátu, rozmrzlého

* sůl na dochucení

* 3 lžíce másla

* 1 menší cibule nakrájená nadrobno

* 500 ml hovězího vývaru

* 250 ml plnotučného mléka nebo 12% smetany

* špetka muškátového oříšku

* 5 lžic čerstvě nastrouhaného parmazánu

* osmažené kostičky chleba k podávání

1. Čerstvý špenát důkladně propláchněte ve studené vodě, aby na něm nezůstaly zbytky hlíny. Nechte ho zlehka okapat, vložte do hrnce, přidejte sůl, zakryjte pokličkou a na středním plameni povařte do změknutí; trvá to asi pět minut. Mražený špenát rozmrazte v mikrovlnce, případně v troše vody v hrnci, a osolte. Po vychladnutí z něj vymačkejte tekutinu a nasekejte ho.

2. V polévkovém hrnci rozpusťte máslo a osmahněte na něm cibuli tak, aby získala světle zlatou barvu. Přidejte špenát a dvě až tři minuty míchejte. Přilijte vývar, mléko nebo smetanu a trochu nastrouhaného muškátového oříšku. Přiveďte k varu a nechte na mírném plameni asi deset minut bublat.

3. Těsně před koncem varu přisypte nastrouhaný parmazán a podle potřeby dosolte. Podávejte s osmaženými kostičkami chleba.

Za stranu zelených

Zmražený listový špenát neztrácí na rozdíl od protlaku na kvalitě a barvě. Spolu s čerstvým vám ukáže, o čem vlastně je. Dejte jim svůj hlas!