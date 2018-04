Speciální meditace posílí srdce a prodlouží život

Co je transcedentální meditace Techniku TM jako formu meditace představil v Indii v roce 1955 vědec a filozof Maharishi Maheš Jógi, který se zaměřil na obnovu a oživení védského vědění a védských technologií. Védy jsou komplexem textů ze starověké Indie. Jsou nejstarší součástí sanskrtské literatury a zároveň nejstarší částí hinduistických textů. Samotné slovo véda je odvozené ze sanskrtského kořenu vid a znamená vědění, poznání pravdy, posvátná tradice nebo obětní uctívání. TM patří k nejpraktikovanějším způsobům meditace po celém světě. Učí ji pouze certifikovaní lektoři, technika používá zvuky mantry a praktikuje se 15 až 20 minut dvakrát denně v pohodlné pozici vsedě se zavřenými očima. Je to meditace zahrnující spirituální praktiky, které si odporují s jinými vírami, takže některá náboženství ji odmítají. Jinak se TM může naučit prakticky kdokoli a její efekt spočívá v uvolnění a zklidnění mysli. Nicméně zpočátku je to celkem nákladná záležitost. Cena kurzu v České republice se pohybuje kolem 15 tisíc korun za 40 lekcí.