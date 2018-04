Špatný muž a dobrá žena. Nebo naopak?

Který by chtěl hrabat v jejím diáři, vidět a slyšet každou esemesku či hlasový vzkaz na jejím mobilu.

Bída žen

Někdy se zdá, že i společenská atmosféra nahrává mužům. Mužský nevěrník každého věku je v očích společnosti spíše pašák. Dokázal třeba i ve středním věku zaimponovat mladé krásné dívce. V mužském kolektivu je odezvou nejspíše pochvalné mručení.

Ženská nevěrnice je však v očích společnosti běhna a coura - pokud máme zvolit jemnější výrazy. Jsou případy, kdy hledá něhu u jiného muže kvůli nesnesitelné situaci ve vlastním manželství.

Kapitola sama pro sebe je obtěžování na pracovišti. Každodenní příval nevhodných poznámek, chlípných pohledů do výstřihu, na stehna, do klína. V krajních případech i vynucování pohlavního styku od nadřízeného coby podmínka kariérního postupu...

Bída mužů

Slyšel jsem nedávno jednoho docela normálního, inteligentního a rozumného muže takto argumentovat : "Obtěžovat by neměl nikdo nikoho. Ale - kdo většinou s obtěžováním začíná - muž, nebo žena?" ptal se.

Podle něj žena pěkně oblečená a upravená vysílá každému vnímavému muži, který ji vidí, nezaměnitelný signál: Sváděj mě, přibliž se ke mně, bez dlouhých řečí vztáhni ruku, pohlaď, rozepni, svlékni.

"Mnohé ženy je při módních přehlídkách, při nakupování šatů či kosmetiky dokonce slyšet, že se chtějí líbit, ba že chtějí být neodolatelné. Jak to spolu pasuje - chtít být neodolatelná, a zároveň některým mužům kolem sebe odolávat?" uvažoval onen muž. A viděl v chování žen jasný rozpor. "Být vkusně upravená a odmítat být sváděna - to je ten skutečný harassment!"

Mužova úvaha se týkala i platů. "Že prý ženy mají při stejné hodnotě své pracovní síly menší platy. Kdyby to platilo, je vlastně pro každého podnikatele zaměstnanec muž zbožím stejné kvality za dražší cenu než žena. Kterýkoliv podnikatel zaměstnávající muže by musel nutně posléze zkrachovat - měl by vyšší náklady za stejný vstupní výrobní prostředek než jeho konkurent, který by zaměstnával lacinější ženy stejné kvality a užitečnosti," uvažoval. Jinými slovy, podle něj už rovnoprávnost v platech existuje.

Bohatství podle pohlaví?

Špatný muž je schopen svých výhod pěkně zneužít a udělat citlivé ženě ze života peklo. Avšak i vypočítavá žena je schopna svými zbraněmi citlivého muže pěkně potrápit.

Jisté je, že trápení jsou jiného druhu - a každé pohlaví také dává jiným způsobem najevo, že se trápí. Bude však někdo tak hloupý a omezený, že by si troufl tvrdit, že trápení mužské se ženami je větší než trápení ženské s muži - či naopak?

Hnutí za lepší vztahy mezi lidmi by neměla ani tak fandit jen ženám nebo mužům, ale slušným lidem bez rozdílu pohlaví.