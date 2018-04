Špatné užívání snižuje účinek léku a může i ublížit

V prvním případě si sníží účinek léku, ve druhém mohou spustit nepříjemnou alergickou reakci.

Nalačno, či po jídle?

Čím vším je ovlivněno působení léčivého prostředku na organismus? Kromě věku, pohlaví a řady onemocnění závisí hodně na tom, co a kdy člověk jí.

Například většina léků proti horečce a bolesti by se měla brát po jídle, prázdný žaludek by mohla zbytečně podráždit.

Kladenská internistka Jana Sůvová uvádí další příklad toho, jak strava působí na účinek léku: "Zapije-li pacient mlékem prostředek s železem, železo se naváže na mléko a nevstřebá se."

Pilulka od kamarádky

Jaké jiné chyby lidé při konzumaci léků dělají? Předně nevědí, co užívají a proč, důvěřují svému lékaři natolik, že se již nezajímají o příbalové letáky.

Jiní zas polykají pilulky svých příbuzných a známých, jelikož těm se osvědčily. Nejenomže si mohou uškodit přímo, ale také potlačí příznaky nemoci, čímž sníží možnost určení správné diagnózy.

"Někteří lidé si zvyknou na to, že jim pomáhají kortikoidy. Jenže pokud je užívají neodborně, bez porady s lékařem, mohou si přivodit jiné kožní onemocnění," říká lékařka z kožní kliniky pražské Bulovky Naďa Knotová.

Berete léky na snížení krevní srážlivosti, inzulin nebo močopudné přípravky? Pak je na místě pravidelná kontrola, protože i běžná viróza může změnit potřeby těla diabetika nebo toho, kdo se léčí s vysokým krevním tlakem.

Je také běžné, že se musí vyladit správná dávka pro konkrétního pacienta, což se bez kontrolních vyšetření neobejde. Ta totiž poukazují na aktuální potřeby pacienta a podle nich se nastaví dávkování.

Samostatnou skupinou jsou senioři, kteří často trpí více chorobami najednou. "Zvláště tito pacienti si nepamatují, jaké léky berou. Berou jich velké množství najednou, přitom dnes již existují kombinované preparáty, které léčí více chorob zároveň. Což znamená méně prášků za den," vysvětluje Sůvová.

Další nadějí pro zapomnětlivé jsou takzvané retardované formy léku. Místo kupříkladu tří dávek je zapotřebí jen jedna, ze které se léčivá látka postupně uvolňuje během celého dne.

Senioři si také snaží pro lepší orientaci rozdělovat prášky do dávkovačů s označením dnů a přihrádek ráno-poledne-večer, jenže s takovýmto postupem nesouhlasí Hana Farná, lékařka z Toxikologického informačního střediska v Praze.

"Dávkovače bych určitě nedoporučovala. Aby si lidé léky nepopletli, měly by pilulky zůstávat v originálním balení."

Lékařka Jana Sůvová se občas setkává s další chybou v užívání, kdy se lidé neúmyslně předávkují. "Starší lidé si během dne zdřímnou a po probuzení si myslí, že je už ráno. Vezmou si další porci léků, jenže třeba po velké dávce digoxinu si mohou přivodit poruchy srdečního rytmu."

Nechci dietu, chci prášek!

Mnoho lékařů se setkává s očekáváním, že nemocný obdrží ke konci návštěvy ordinace recept. Lidé se domnívají, že léky za ně vyřeší jejich obtíže, a nejsou ochotni připustit, že by jim pomohla změna životního stylu.

Lékařka Sůvová uvádí zajímavý příklad: "Lidé jsou zvyklí užívat léky na snížení cholesterolu, místo aby upravili svoji životosprávu, protože je k tomu nic nenutí. Jenže v cizině si právě za tyto preparáty platí pacient sám."

Například v Rakousku se podle Josefa Suchopára z firmy Infofarm, která se zabývá statistikou ve farmacii, platí 4,35 eura za každou jednotlivou položku na receptu.

To znamená, že při chřipce by pacient jen za vypsání kapek do nosu, léku proti horečce a na vykašlávání zaplatil v přepočtu 390 korun, nemluvě o výdaji za samotný lék.

Léky se také můžete otrávit

Asi jednu třetinu všech otrav si lidé přivodí úmyslně. Jenže zbývající dvě třetiny lidí si poškodí zdraví samy, jsou to především malé děti nebo senioři. Velmi často jde o otravu léky.

A jaké léky dovedou pacienty do nemocnice? Podle lékařky Hany Farné z Toxikologického informačního střediska v Praze jsou to například léky s obsahem paracetamolu, tedy ty nejběžnější pilulky na bolest a snížení teploty.

Již deset tablet spolknutých najednou může způsobit selhání jater, u dětí je dávka samozřejmě nižší.

Kromě takového akutního předávkování hrozí starším lidem otrava, která vzniká dlouhodobě. Některé léky, například ty na srdce s digitálisem, se mohou v těle střádat, až překročí určitou hladinu a stanou se toxickými.

První pomoc

Jak poznáte otravu? Pokud člověk podle krabiček nebo prázdných plat od léků nepozná, čím se dotyčný předávkoval, měl by ho dobře prohlédnout.

Rozhodně podezřelé je bezvědomí, křeče, dech páchnoucí po hořkých mandlích nebo acetonu, rozšířené, nebo naopak zúžené zorničky, které nereagují na světlo. Také výrazně pomalý nebo zrychlený pulz mohou napovědět, stejně jako teplota těla.

Platí zásada, že by se pokud možno jeden zachránce měl starat o postiženého, druhý prohledat jeho doklady a přivolat odbornou pomoc. Lidé s různými nemocemi s sebou nosí speciální průkazy, jejichž nalezení je může zachránit.

Mnoho lidí totiž považuje člověka ležícího v mdlobách za opilce nebo narkomana, a přitom může jít o diabetika, který si jen vzal příliš vysokou dávku inzulínu.

Otravy obecně se musí vždy konzultovat s lékařem, protože jiná pomoc je u požití rostlin a jiná u vypití žíraviny. U předávkování léky Hana Farná radí vyvolat zvracení, což se ovšem netýká lidí v bezvědomí, kteří by se mohli zvratky udusit.

V každém případě se poraďte v Toxikologickém informačním středisku na lince 224 919 293 nebo 224 915 402, které je jediné svého druhu v republice a pro radu ho využívají i sami lékaři.

Víte, jak léky správně užívat?

• Zjistěte, co berete

Nechte se poučit od lékaře nebo lékárníka, s čím se lék nesmí kombinovat a jaké může mít vedlejší účinky. Dodržujte lékařem stanovenou dávku a způsob užívání. Rozhodně krabičku ani leták nevyhazujte, dokud nespotřebujete celé balení.

• Lék jen v originálním balení

Pro usnadnění si lidé pořizují dávkovač léků, kde jsou přihrádky po dnech, nebo i po částech dne. Snadno zaměníte jeden prášek za jiný, proto vždy použijte léky z originálního obalu. Ten si také schovejte pro možnou návštěvu jiného lékaře nebo nemocnice, kde se vás na léky budou určitě ptát.

• Jen při plném vědomí

Zvláště seniorům se může stát, že jsou po odpoledním spánku zmatení a v domnění, že je zase ráno, si vezmou další dávku. Proto je dobré vstát z postele, rozsvítit a podívat se, kolik je hodin, a zkontrolovat název preparátu.

• Tobolky do hmoždíře?

Pokud vám lékař vysloveně nedoporučí tabletky drtit, nedělejte to. Mnoho léků totiž touto cestou ztratí svůj účinek, jelikož se nevstřebají tam, kde mají.

• S čím se snesou antibiotika?

Vždy se zeptejte, jestli při užívání léku nemusíte dodržet nějaká opatření. Například nekombinujte penicilin a kyselá jídla nebo tetracyklin a mléčné výrobky. Jídlo s obsahem vitaminu K ruší účinek protisrážlivých přípravků.

• Nalačno, nebo po jídle?

Označením nalačno se rozumí minimálně hodinu před jídlem. Berou se tak přípravky na posílení imunity, na alergii a antibiotika, protože pokud je střevo plné potravy, hůř vstřebává léčivo. Naopak po jídle se užívají preparáty s kyselinou acetylsalicylovou nebo ibuprofenem, prázdný žaludek by dráždily.

• Nevysazujte léky předčasně

Po několika dnech užívání antibiotik se vám uleví, ale to není důvod přestat je brát. Můžete si tak vypěstovat odolné bacily, na které bude v budoucnu léčba méně zabírat. Není také rozumné naráz vysadit léky proti křečím, mohly by se totiž znovu objevit.