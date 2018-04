Neodborná masáž škodí celému organismu, může vám i zlomit žebra

Přijdete na masáž s představou, že ze salonu odejdete krásně uvolnění a protažení. Jenže realita může být taková, že nakonec budete spíše potřebovat nosítka a odbornou pomoc lékaře.

Primářka Michaela Tomanová z Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí upozorňuje, že neprofesionální a neodborná masáž může ublížit především v případě, kdy masér špatně odhadne zdravotní stav klienta. „Například pokud pacient trpí osteoporózou, může při masáži dojít i ke zlomení kostí žeber či obratlů. Nebo pokud pacient trpí zánětem žil, může masáží dojít ke zhoršení tohoto stavu až k trombóze. Problém může být i u některých kožních onemocnění, kdy se mohou šířit po těle,“ řekla iDNES.cz Tomanová. Dodala, že negativních příkladů je mnoho, záleží vždy na konkrétním pacientovi i typu masáže.

Podle Dagmar Jindrové, terapeutky z pražského centra Bomton Spa & Wellness, by se masáži měli úplně vyhnout lidé při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění, nebo pokud existuje podezření na tyto choroby. Dále by to měli být ti, kteří trpí záněty kůže nebo plísněmi. Nevhodná je masáž i v místech, kde se objevily křečové žíly či bércové vředy, po určitých úrazech, operacích nebo při osteoporóze. „Zákaz“ platí i pro těhotné nebo pacienty s nádory.

„Musíme si uvědomit, že masér není fyzioterapeut nebo lékař. Masér je školený specialista jen s kurzy s různou dobou trvání,“ připomíná primářka Tomanová. A dodává, že správný masér by s vámi měl při první návštěvě vždy zkonzultovat váš aktuální zdravotní stav.

Dejte na doporučení

Jak poznat dobrého maséra? Na to neexistuje snadná odpověď. Podle Michaely Tomanové je nejlepší, když dostanete kladné doporučení od důvěryhodného zdroje, nejlépe od lékaře. Měli byste si v každém případě nechat ukázat certifikát maséra k masáži, na kterou se chystáte,“ doporučuje primářka Tomanová. Svou roli ale podle ní hrají i vaše sympatie a pocity.

„Měl by mít alespoň základní zdravotnické vzdělání a certifikát maséra ve zdravotnictví,“ dodává Jindrová. Při výběru je podle ní potřeba velká opatrnost, protože existuje mnoho kurzů a všelijakých „rychlokvašek“. Zájemce o masáž by tedy měl opravdu zvažovat, kam se vydat. „Pro mě osobně je největší odměna spokojený klient, který se ke mě vrací,“ konstatuje Jindrová.

Sportovní, ale i erotická masáž

Jak správně provedená masáž prospívá tělu a vlastně celému organismu? „Při většině masáží se zlepšuje prokrvení svalů a vazivových tkání, snižuje se jejich tuhost a tím se i zmírňuje bolest. Sportovní masáž pomáhá urychlit regeneraci svalů po zátěži a dosáhnout lepší svalové výkonnosti. Reflexní cestou se dají ovlivnit porušené funkce některých orgánů,“ říká primářka Tomanová.

Na co si dát pozor - prohlédněte si prostředí, kde máte podstoupit masáž, mělo by vám být příjemné

- zkuste si dopředu zjistit hodnocení či doporučení na vámi vybraného maséra - při návštěvě si nechte předložit platný certifikát - pokud se vás masér na začátku nezeptá na váš zdravotní stav, je to špatný masér a raději odejděte - masážím se raději vyhněte při infekčních onemocněních, po úrazech, při zánětu žil, při nádorových onemocněních, při kožních zánětech, osteoporóze, v těhotenství i krátce po porodu - masáž by vám měla být příjemná, nikdy se nenechte nutit do něčeho, co sami nechcete

Masáže mohou mít zklidňující nebo naopak stimulující účinek.

„Klasická masáž se doporučuje například v rekonvalescenci po těžkých chorobách, při chronických onemocněních dýchacího systému, po některých úrazech a operacích. Dále pak pro regeneraci organismu s celkovým uvolněním svalového napětí. Masáž velice prospívá nervovému systému,“ konstatuje terapeutka Jindrová.

Masáží existuje poměrně velký počet. Od už zmiňované sportovní nebo klasické přes shiatsu masáž, masáž reflexních zón, automasáž, masáž kojenců, aromaterapeutickou masáž až po erotickou masáž. „Dále třeba reflexní masáž, kterou může provádět pouze středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut,“ vysvětluje Michaela Tomanová.

Také doba masáže je individuální podle dané partie. „Například masáž zad a šíje by měla trvat 40 až 60 minut, celková masáž těla zhruba 90 až 120 minut. To ale opravdu záleží na masérovi a dané situaci,“ říká terapeutka Jindrová. A radí, že klient s určitým problémem, by měl chodit na masáž minimálně jednou týdně.

Když jde o prevenci, stačí podle odborníků návštěva jednou za měsíc. Pokud chodíte na masáže pravidelně, účinky terapie se pak násobí.