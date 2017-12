Jste medvěd, vlk, lev, nebo delfín? Spánkový expert vám naplánoval den

0:30 , aktualizováno 0:30

Představte si, že byste měli každý den naplánovaný tak, abyste byli co nejvýkonnější a co nejméně unavení. Tak, aby se vám dobře vstávalo i usínalo. Podle spánkového specialisty Michaela Breuse je to možné. Stačí zjistit, do které kategorie patříte, a vzít si k srdci jeho rady.