Spaní na zemi je v módě, jenže nejsme pralidi, říkají lékaři

Někteří zastánci trendu spí na holé podlaze, jiní na koberci, dece nebo jógamatce. Moc pohodlně to nezní, ale ve skutečnosti prý má jít o zdravou a téměř příjemnou záležitost. Má zlepšovat postoj, povzbudit krevní oběh, dokonce odstranit krátkodobé i chronické bolesti. Navíc prý přispěje k hlubšímu a kvalitnějšímu spánku.

Příznivci spaní „na tvrdém“ věří, že za bolest a výrazné nepohodlí může jen nezvyk. „To, že se vám na zemi špatně spí, může způsobovat nezdravá tělesná struktura a špatný každodenní postoj. Tělo se snaží přizpůsobit, ale zvyk mu v tom brání,“ myslí si Benjamin Skipper, autor blogu Modern Paleo.

„Časem se ukáže, že to, co lidé na začátku hodnotili negativně, byla jen přechodová fáze, při které si na spaní na podlaze zvykali.“ Později si podle něj vytvoří dobrý návyk a budou i lépe stát a chodit. Důležité je prý vytrvat a neměnit každou chvíli ani polohu, ani podložku.

Pozor na tlakové body

Většina lékařů trendu nefandí. „Kvalita spánku – jak rychle usnete a jak dlouho spíte – je jeho nejdůležitější aspekt,“ řekl magazínu Refinery29 spánkový specialista Ang Chua z Utažské univerzity. „Abyste dosáhli dobré kvality, musíte se při spánku cítit pohodlně. Každé tělo je jiné, a různým lidem tak vyhovují různé spánkové polohy a podmínky.“

Lidi, kterým je na podlaze pohodlně, se podle něj pár najde, ale ani pro ně nemusí být taková varianta zdravá. V ideálním případě by totiž poloha páteře při usínání měla odpovídat té, kterou má, když stojíte. Pro někoho to znamená ležet téměř rovně, někdo se raději choulí. Proto taky každý ocení jiný povrch. Matrace by však nikdy neměla být moc měkká, aby nás nenaučila se ještě víc hrbit, ani moc tvrdá. Pak by nám zase záda narovnala až příliš.

Tvrdá podlaha je totéž v bleděmodrém. „Může mít negativní dopad na některé tlakové body na těle, například na kostrč, paty nebo lopatky,“ říká Chua. Dlouhodobé spaní na tvrdém povrchu pak podle něj může přispět k různým typům bolesti i ke svalové atrofii.

Nepohodlí už nepotřebujeme

Problém je podle lékaře také v tom, že u země je více špíny. Lidé začali používat a postupně zvyšovat různé druhy lůžek mimo jiné právě proto, aby unikly špíně, prachu a roztočům. I když dnes žijeme v daleko čistším prostředí, pořád platí, že na podlaze jsme blíže bakteriím.

Pralidé podle něj potřebovali žít v určitém napětí a nepohodlí. „Kdybychom tehdy zpohodlněli, stala by se z nás večeře,“ myslí si Chua. Paleolitický člověk si nemohl dovolit spát tvrdě a cítit se bezpečně, protože byl vlastně neustále ohrožen predátory nebo nepřáteli. Dnes žijeme v relativním bezpečí a prioritami se stávají jiné aspekty, třeba právě bezpečí nebo čistota. Proto nám vyhovuje něco úplně jiného než našim dávným předkům.