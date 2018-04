Španělka kreslí barvami na tělo. Maskuje tak strie a menstruační skvrny

V naší společnosti existuje pořád ještě mnoho tabu, která snižují ženám sebevědomí. Alespoň podle španělské umělkyně a blogerky Zintety, vlastním jménem Cinty Tort Cartró. Ta se snaží ukázat, že dokonalost neexistuje a že vady na kráse nás dělají daleko přitažlivějšími.

Blogerka by ráda ženám pomohla odbourat pocit studu a přijmout své tělo takové, jaké je. Protože ji vždy velmi bavilo umění, začala zhruba před sedmi měsíci na svých kamarádkách experimentovat.

Z jizviček na kůži vytváří kompozice, které vypadají jako duhové tetování. Podobně používá barvy a třpytky k tomu, aby upozornila na to, že menstruační skvrny nejsou ostuda, ale věc, která se ženám občas děje. V rámci projektu Nejsem nechutná, i když mám na sobě skvrnu maluje na stehna, pozadí i kalhotky modelek pestrobarevné obrazce připomínající skutečné fleky.

„Mnoho žen menstruuje a jsem překvapená, že se o tom ve 21. století moc nemluví, protože je to stále vnímáno jako něco nepřirozeného,“ vysvětluje žena, která pochází z malého města nedaleko Barcelony. Skrze svůj projekt chce docílit toho, aby si lidé uvědomili, že když se náhodou flek od menstruační krve objeví, vlastně se nic neděje. Prostě flek jako jakýkoliv jiný.

„Pamatuji, jak jsem na škole měla panický strach z toho, že po mně na židli zůstane krvavý flek. Byla jsem vyděšená z toho, co by si lidé mohli myslet,“ vzpomíná Zinteta a dodává, že jí vlastně ve škole nikdo nevysvětlil, co to menstruace je.

V dospívání se cítila velmi nejistá a nevěřila si. Dokonce se jeden čas potýkala s anorexií. „Není vůbec jednoduché zbavit se všech pochybností o tom, jestli vypadám dobře. I když jsem ušla už velký kus cesty a jsem na sebe hrdá, je to pořád běh na dlouhou trať,“ svěřila se Zinteta.

Doufá, že její umělecké ztvárnění ženských nedostatků dodá ostatním ženám odvahu. A zdá se, že se jí zatím daří. Na svém instagramovém účtu, kde sdílí fotky ze svého projektu, má přes 50 tisíc fanoušků a veskrze pozitivní ohlasy.