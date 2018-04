Španělská jídla jsou na léto ideální

Jinak se vaří v Katalánsku, trochu jiné chutě mají lidí v baskitském regionu a odlišně se jí v severní Andalusii. Základem všech jídel je ovšem olivový olej, spousta bylinek a zeleniny.

Vsadit také můžete na to, že ať přijedete kamkoliv, všude budou mít „kotlík“ neboli paellu. Vaří se ve velkém hrnci a obsahuje rýži. Tím však končí jakýkoliv spojující prvek. Recept se liší podle území, kde se právě nacházíte, a také podle toho, co mají místní právě doma. Jídlo může obsahovat cokoliv ze zeleniny a masa, u něj však platí, že by se neměly míchat jednotlivé druhy. Když vsadíte na mořské plody, už nepřidávejte třeba kuřecí. Vše se vaří na mírném ohni zalité vínem. A když jsme u nápojů, Španělsko je samozřejmě sangria. Kousky ovoce zasypané cukrem a přelité červeným vínem můžete pít kdykoliv od oběda do pozdní noci.

Gazpacho

Příprava 30 minut chlazení 2–4 hodiny, porce pro 4 osoby

• 2 plátky bílého chleba

• 1 kg vyzrálých rajčat

• 1 červená paprika

• 1 zelená nebo žlutá paprika

• 2 jarní cibulky

• 2 stroužky česneku

• 1/2 menší salátové okurky

• 4 lžíce panenského olivového oleje

• 2 lžíce červeného vinného octa

• sůl

• cukr

Postup:

1. Z plátků chleba odkrojíme kůrku, natrháme na větší kusy a zalijeme vodou. Po 15 minutách vodu slijeme a chléb vyždímáme.

2. Omytá rajčata na vršku nakrojíme do kříže, krátce je spaříme ve vroucí vodě a oloupeme. Rajčata překrojíme, vyřízneme tvrdou část u stopky, vymáčkneme semínka a nadrobno pokrájíme.

3. Papriky rozpůlíme, zbavíme jádřince a pokrájíme. Očištěné cibulky nakrájíme na kolečka, česnek oloupeme a prolisujeme. Okurku pokrájíme na kostičky.

4. Část rajčat, papriky, cibulky a všechnu okurku odložíme stranou na ozdobení polévky, zbylou zeleninu rozmixujeme dohladka s chlebem, česnekem, cibulkami, olejem, solí a cukrem na hladkou hmotu.

5. Polévku případně naředíme trochou vody, dochutíme a odložíme vychladit na dvě hodiny.

6. Před podáváním ozdobíme jednotlivé porce zbylou pokrájenou zeleninou.

Tapas

Marinované olivy:

Olivy marinujeme ve směsi chilli vloček, drcených koriandrových semínek, mletého římského kmínu, citronové šťávy a zalité olivovým olejem. V uzavřené skleněné nádobě je necháme odležet asi týden a podáváme s čerstvým nasekaným česnekem a chilli papričkou. Odleželé olivy by měly vydržet další tři týdny v chladu.

Sangria

Příprava 3 hodiny i s chlazením, porce pro 6 osob

• 1 citron

• 1 limeta

• 1 pomeranč

• 1,5 šálku rumu

• 1/2 šálku bílého cukru

• 1 lahev (700 ml) suchého červeného vína

• 1 šálek pomerančového džusu

1. Ovoce, rum, víno i džus hodně vychlaďte. Nakrájejte citron, limetu i pomeranč na tenká kolečka a naplňte jimi skleněný džbán. Vlijte rum a nasypejte cukr. Vychlaďte v lednici dvě hodiny, aby se propojily chutě jednotlivých ingrediencí.

2. Těsně před podáváním dlouhou lžící trochu podrťte ovoce a vmíchejte víno a pomerančový džus. Pokud jde o víno a rum, můžete experimentovat s různými druhy. Výborně chutná třeba burgundské a rum vyzkoušejte bílý i kořeněný. Experimentovat můžete i s ovocem, ale pozor – jablka a hrušky do sebe stahují rum.