Nová španělská královna má vkus. Nahradí Kate na pozici módní ikony?

Srovnání s Kate, vévodkyní z Cambridge, se budoucí španělská královna ubrání jen těžko. Ani ona nepochází z aristokratického prostředí. Než se v roce 2004 vdala za korunního prince, pracovala Letizia Ortizová jako reportérka CNN. Kromě podobného osudu mají s Kate společný i vytříbený, i když vcelku konzervativní styl, stejně jako slabost pro vysoké podpatky a dostupné módní značky.

Obě nejraději nakupují v obchodech, kterým se říká "high street", totiž v řetězcích, které sice nabízejí masovou módu, ale ve vyšší kvalitě a s důrazem na zajímavý a trendy design. Zatímco Kate si oblíbila britské značky, jako jsou Topshop, Whistles či French Connection, Letizia podporuje ty španělské: třeba Mango nebo Zaru.

Aristokratka pro 21. století

Jsou kousky, bez nichž by nefungoval šatník žádné ženy, která občas potřebuje působit formálně a upraveně, tedy ani žádné moderní šlechtičny. Patří k nim dobře padnoucí sako, cigaretové kalhoty, klasické lodičky, psaníčka nebo pouzdrové šaty. Princezna Letizia preferuje neutrální barvy a úzkou siluetu, ale čas od času dá přednost výraznější červené.

Tlumených tónů se obvykle drží i při slavnostnějších příležitostech, ale nebrání se krajkám, výšivkám, aplikacím. Anebo dramatickému klobouku, který letí u evropské šlechty od britské princezny Beatrix po dánskou korunní princeznu Mary. Samozřejmostí jsou luxusní šperky, tady se už Letizia nebojí investovat.

Vždyť je jako my

To je zaklínadlo, díky kterému si poddané rychle oblíbily jak Kate Middletonovou, tak Letizii Ortizovou. Jako korunní princezna je Letizia stále na očích, takže nikdy není tak docela "v civilu". Její ležérní styl je možná ještě dotaženější než ten formální. Nejde o výstřelky, ale o nadčasovou vizáž. Třeba kombinace bílé košile a vzorovaných kalhot, kterou oblékla před deseti lety v Jordánsku, dává smysl i dnes. A je to něco, co si může obléknout každá žena.

Důležitým faktorem, díky kterému se "obyčejné" ženy s členkou královské rodiny snadno ztotožní, je také mateřství. Nutno dodat, že dcery Sofii a Leonor obléká španělská princezna hravě, ale s ohledem na konkrétní příležitost. A neváhá s nimi sladit i vlastní outfit.