Španělé poprvé na světě transplantovali ženě ruce

Sedmačtyřicetiletá Alba z Castellónu, jejíž jméno nemocnice nezveřejnila, se nyní zotavuje po zdařilém chirurgickém zákroku.

Ten proběhl bez větších obtíží. Podílelo se na něm deset lékařů včetně anesteziologů. Při operaci provedené inovační metodou se dosáhlo zkrácení doby, po kterou nebyly končetiny zásobovány krví.

Novým způsobem, s pomocí genetického inženýrství, se rovněž přistupovalo k imunologické přípravě, jejímž cílem je zabránit tělu pacienta, aby transplantované orgány odmítlo.

Chirurgové provedli zákroky na obou pažích současně. Nejdříve upravili Albina předloktí, aby odpovídala velikosti transplantovaných rukou. Obě ruce zpevnili kovovými destičkami a šrouby a za pomoci mikroskopické operace propojili cévy i nervy na rukou.

Žena už hovořila s tiskem. Vypadala spokojeně navzdory velkým bandážím, které zatěžovaly její paže. Novinářům řekla, že první věc, na kterou pomyslela po probuzení z anestetického spánku, byly její nové ruce: "Ty vypadají nádherně.

Vedoucí chirurgického týmu Pedro Cavadas se domnívá, že cit a pohyblivost by se do rukou měla vrátit během pěti až šesti měsíců. "V každém případě je to lepší, než kdyby měla protézu," dodal.

Alba své vlastní ruce ztratila před takřka třiceti lety v chemické laboratoři při explozi. Je první ženou, u které se podobná operace podařila. Dosud byly transplantace rukou vykonány šestkrát u mužů. První byla provedena u třiatřicetiletého Francouze v roce 2000.