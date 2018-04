Ve školkách se většinou odpočívá, spát nikoho učitelky nenutí

Na zástupce ombudsmana Stanislav Křečka se obrátila nespokojená matka s tím, že její dítě nutí ve školce spát. Tvrdí, že dítě pak nemůže usnout večer, a působí mu to celkově problémy.



Traumata z dětství

Ostatně mnoho z nás si z nuceného spánku ve školce neslo spíš odpor k postýlce než zklidnění. "Dodnes mě mrzí, že jsem s jednou učitelkou nezatřásla, když moji dcerku nutila spát až tak, že děcko mělo od slziček promočený polštář a doslova se bála, že neusne. A opravdu si myslím, že se z toho podvědomě má strach dosud. Od narození byla extrémně nespavá a velice špatně usínala pak i ve vyšším věku - ze školky spaní prostě vnímala jako trest," svěřila se jedna čtenářka v naší Kavárničce. A i podle diskuze na našem Facebooku není s podobnými zážitky sama, děti byly často nuceny ležet nehnutě a se zavřenýma očima. Ale opravdu dnešní učitelky v mateřinkách děti ke spánku nutí?

Podle předpisů má dítě právo nespat a školka by mu měla zajistit adekvátní aktivitu. Mnoho školek již nemá poobědový spánek, ale odpočinek - učitelky čtou dětem pohádku, některé usnou, všechny ale musí v klidu ležet na postýlkách. Další školky umožňují dětem provozovat jinou odpočinkovou aktivitu, při které neruší ostatní - třeba si malovat nebo prohlížet knížky. V několika školkách se "nespavcům" dokonce věnuje jedna z učitelek v jiné místnosti.



Dítě spánek potřebuje

To ze své zkušenosti potvrzuje i psycholog Jan Kulhánek. "Nemyslím si, že dnes děti ke spánku ve školkách někdo nutí. Celkově se ale doporučuje, aby se děti alespoň do čtyř let věku dávaly přes den spát, pomáhá to lepšímu psychickému vývoji," říká psycholog z Ambulantního centra psychoterapie Anděl. Každé dítě je ale v tomto ohledu jiné a lze jen těžko aplikovat obecná pravidla, kolik hodin denně spát, na všechny.

Chvilka klidu po obědě je ale vhodná i pro ty živější děti, usnadní trávení, během kterého přirozené nastává útlum. Mnohé děti třeba unavené nevypadají, běhají dokola a šaškují, ale když si lehnou na postýlku, najednou "odpadnou". Kromě toho učí následování řádu ve školce poslušnosti, tichost při hraní s plyšákem v postýlce zase respektu k ostatním.



Dejte si šlofíka společně

"Od 90. let se k nám dostávají výchovné teorie tvrdící, že dítě nejlépe ví, co je pro něj dobré. Nejsem zastánce těchto teorií. Dětem je nutné pozorně naslouchat, ale jejich život potřebuje i řád," dodává psycholog.



Pokud má dítě nastoupit do školky, je lepší ho na režim, včetně poledního klidu, postupně navyknout už doma. Nenuťte ho hned spát, nechte ho třeba ležet s knížkou nebo plyšákem. A zaběhlý režim se pokuste dodržovat i o svátcích. "O víkendu si můžete dát společnou siestu s dítětem, přečtěte si u toho kousek pohádky, určitě to bude příjemný zážitek pro všechny," radí Jan Kulhánek.