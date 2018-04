Na kutě pomůže i pohádka o ospalém králíčkovi. Vše o dětském spánku

O tom, že dospělí i děti spánek potřebují, není třeba pochybovat. Bez pořádného odpočinku jsme nejen unavení, ale také se nám hůř přemýšlí a učí a býváme protivnější. Malá „sovička“ v dětském pokoji, co se neustále dožaduje písničky, pohádky, pití nebo čůrání, pak dokáže pokazit spánek nejenom sobě, ale i svým rodičům.

Kolik spánku ale vlastně děti k důkladnému odpočinutí potřebují? Čas i způsob ukládání dětí se mění s jejich věkem.

Novorozenci (0 až 3 měsíce)

Spí skoro neustále, vzhůru bývají pouze na nakrmení, přebalení, převlékání a koupání. Prospí 11 až 18 hodin denně, doba usínání je ale nepravidelná. Spánek může trvat několik minut i hodin, děti s sebou často hodně hází, pohybují rukama a nohama i mimickými svaly.



Hlavním úkolem rodičů je poznat, že je dítě unavené a uložit ho dřív, než se takzvaně „přetáhne“ a usnout mu činí větší problémy. Typickými znaky únavy je plačtivost, mnutí očí a menším zájmem o hračky a své okolí. Některé děti jsou ale takzvané dráždivé typy - s větší únavou se postupně „zrychlují“ a jsou téměř k nezastavení.

K nastolení spaní v noci pomáhá dostatečný pobyt na slunečním svitu. To nastartuje produkci melaninu, který mimo jiné spojuje tmu s pocitem únavy a ospalosti. Chce to i větší aktivitu během dne. V noci naopak udržujte místnosti tmavé a s dítětem moc nedovádějte. Odborníci doporučují dítě ukládat do postýlky v polospánku, pomáhá jim to naučit se usínat samostatně a nespoléhat na rodiče.

Kojenci ( 4 až 11 měsíců)

Kolem půl roku života bývají děti již schopny celonočního spánku, ale není to pravidlem. Podle americké Národní spánkové asociace se 70 až 80 % rodičů devítiměsíčních kojenců dočká nepřerušovaného nočního spánku o délce devět až dvanáct hodin. Přes den si také miminka jednou až čtyřikrát zdřímnou na půl hodinku až tři hodiny. Děti naučte spát i přes den v postýlce namísto v kočárku - ušetříte si tím hodiny pochodování a jejich spánek bude kvalitnější. Navíc tak vznikne skvělá příležitost ke šlofíku i pro rodiče.

U kojenců by se rodiče měli začít snažit zavést pravidelný spánkový režim přes den i v noci. Rodiče mohou s dětmi postupně ustanovit spánkové rituály - třeba večeře, koupel, čištění zubů, pohádka a spánek. I v tomto věku platí, že je lepší dětem dělat společnost, dokud nebudou velmi unavené a téměř spící, ale stále budou vnímat, že odcházíte a že usínají samy. Naučí se tak uspat sebe samé a pokud se vzbudí v noci, nebudou vás nutně potřebovat (a volat).

Můžete také čekat, že třeba během nemoci nebo když dítě začne pociťovat separační úzkost, stane se usínání znovu o něco složitější a zdlouhavější.



Batolata (1 až 2 roky)

Batolata denně prospí v průměru mezi jedenácti a čtrnácti hodinami, během dne už jim většinou kolem osmnácti měsíců stačí jenom jedno zdřímnutí. Dávejte si pozor, aby dítě nespalo příliš pozdě, aby bylo večer dostatečně unavené.

Před spaním se také snažte zklidnit dětskou aktivitu a pokračujte v předspánkových rituálech. V tomto věku se můžou vyskytnout noční můry a úzkost. To může dítěti pomoct překonat oblíbený plyšák jako „hlídač“. Snažte se nastavit pravidla večerního usínání, dětem je vysvětlovat a držet se jich.

Předškoláci (3 až 5 let)

Spánkem stráví jedenáct až třináct hodin denně, kolem pěti let už většinou nepotřebují ani poobědové šlofíky. I v tomto věku pokračují spolu s rozvojem fantazie noční můry a děsy, k nim se může často přidat i náměsíčnost, které bývají právě v předškolním věku nejintenzivnější.

Když děti nespí Máte doma nespavce? Jak na klidný spánek miminka i ponocující školáky zjistíte v diskusi na eMimino.cz.

S dětmi se stále snažte dodržovat večerní zklidnění a následné předusínací rituály. Ke zklidnění raději nepoužívejte televizi nebo počítač, jejich sledování před spaním totiž podle vědců negativně ovlivňuje kvalitu spánku a může i prodloužit dobu usínání, zvýšit předspánkové pocity úzkosti a zapříčinit jeho odmítání. Kvalitnímu spánku pak pomůže, když bude dětský pokoj v noci tichý, tmavý, spíše chladnější a vyvětraný.

Školáci (6 až 13 let)

Školákům rychle přibývají povinnosti a rodiče by měli dohlédnout na to, aby spali alespoň 9 až 11 hodin denně. I pro ně platí pravidlo s vynecháním večerního sledování televize, dětský spánek může narušovat i konzumace kofeinu ve sladkých a energetických nápojích (které jsou navíc pro děti velmi nevhodné, více čtěte zde).

I v tomto věku je lepší, pokud dítě nemá televizi a počítač přímo v pokoji, kde spí. Touto dobou také můžete dětem začít vysvětlovat důležitost spánku. Podle studie provedené na téměř 2500 dětech ve věku od 6 do 15 let a zveřejněné v Žurnálu výzkumu spánku jsou nevyspalé děti více hyperaktivní, nepozorné, impulsivní a mají větší tendenci vymezovat se ve svých názorech.

Právě kvůli důležitosti spánku pro školáky se v září často objevují po celém světě názory, že by škola měla začínat později. V některých státech a školách děti dodnes musí zasednout do lavic již kolem sedmé hodiny ranní. Pro ty, co do školy dojíždějí, je problematický začátek školy i kolem půl osmé nebo osmé, jak mohou sami rodiče potvrdit.

Unavený králíček je tutovka

Každý rodič má svůj vlastní způsob uspávání dětí - od kolíbání přes čtení pohádky až po zpěv ukolébavek (a často to všechno dohromady). Rodiče v Americe a Velké Británii jsou momentálně unešeni novou knihou, která slibuje poslat děti do hajan během několika málo minut. Králíka, který chce spát napsal švédský psycholog a spisovatel Carl-Johan Forssen Ehrlin a kniha se stala záhy bestsellerem v sedmi jazycích. Psycholog tvrdí, že kniha je verbální variantou kolébání dítěte před spaním, věty se často opakují, rodiče je podle instrukcí čtou pomalu a nevýrazně, občas do nich zívnou. Výsledky jsou podle mnohých rodičů překvapivě dobré.

„Byla jsem překvapená, že moje dvojčata nebyla znuděná, ale naopak zcela pohlcená dějem. Děti se ihned uvolnily a ve svých postýlkách se uvelebily dřív než obvykle. A přestože mě běžně přerušují neustálými dotazy, tentokrát byly velmi tiché a než jsem dočetla šestadvacet stránek, tak oba dva mírumilovně oddechovali,“ popsala serveru DailyMail svou zkušenost s knížkou Nadia Cohenová z Londýna. Doufejme tedy, že Králíka, který chce spát brzy najdeme u knihkupců i v české verzi.