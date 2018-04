Špagetová, máslová, muškátová, Hokkaidó. Vyberte si tu svou dýni

Špagetová dýně

Asi nejzvláštnější z rodiny dýní je ta špagetová, která je podlouhlá, bývá žíhaná a sklízí se ve velikosti do 30 cm. Navzdory tomu, že evokuje italskou přílohu, pochází z USA. Kromě toho, že patří k chuťově nejlahodnějším dýním, nabízí ještě jednu zajímavost - po tepelné úpravě se rozpadá na vlákna, jakési špagety.

Její příprava je vcelku snadná: můžete ji buď uvařit vcelku (v tom případě ji ale na pár místech raději dopředu propíchněte), nebo upéct v troubě. Rozpůlenou dýni zbavenou jadřince položíte řezem dolů na plech vyložený pečicím papírem a pečete na střední výkon cca půl hodiny. Po částečném vychladnutí z ní vidličkou vytahujete "špagety", které můžete použít jako přílohu k omáčkám vegetariánským i masitým, skvělá je k "číně" nebo zapékáte či přidáte do polévky jako nudle.

Muškátová dýně

Tato méně známá dýně má pevnější strukturu než třeba máslová, krásně voní a její sytě oranžová dužina dodá pokrmům zajímavý vzhled. Využít ji můžete nejen na polévku, ale také na kompoty nebo do orientálních jídel.

Máslová dýně

Tato oblíbená odrůda je skvělá zejména do sladkých pokrmů, jako jsou koláče, cheesecake a další druhy pečiva nebo do marmelád. Hodí se ale také jako základ do jakéhokoliv zeleninového jídla či polévky, protože je měkká a její příprava je rychlá.

Hokkaido

Sytě oranžová menší pravidelně zaoblená dýně s japonským názvem zdomácněla nejen na českých a moravských zahrádkách a farmářských trzích, ale také v naší kuchyni. Její výhodou je, že se na rozdíl od ostatních dýní nemusí loupat. Je krásně zbarvená a skvělá do pečených, dušených i vařených jídel. Často ji dostanete v kvalitě bio a pro její nasládlou trochu oříškovou chuť ji milují také děti.

Všechny dýně jsou nejen chutným doplňkem jídelníčku, ale také vynikají pozitivními účinky na zdraví a kondici. Obsahují antioxidanty, vitaminy a minerály, mají dostatek vlákniny a naopak malou kalorickou hodnotu. Jsou tedy vhodné nejen při redukční dietě a detoxikaci, ale také třeba při nemocech ledvin, slinivky břišní, sleziny, žaludku nebo srdce.

Dýňové rizoto se sýrem

1 menší dýně (např. Hokkaidó)

cca 1/2 l vývaru

2 hrnky rýže arborio

1 větší cibule

šalvěj, rozmarýn, tymián apod.

sýr na strouhání

sůl, pepř

olej

1. Ve velké pánvi na oleji osmažíme cibuli až zesklovatí. Opečeme na kostky nakrájenou dýni a přidáme rýži s částí vývaru. Promícháme, aby jej rýže co nejvíce nasákla. Dolijeme vývarem tak, aby byla rýže potopená, přidáme bylinky a dusíme.

2. Průběžně mícháme a přidáváme vývar dle potřeby. Asi po dvaceti minutách ochutnáme, zda je rýže al dente. Dochutíme solí a pepřem, případně ještě chvíli dusíme. Vývar by se měl dokonale odvařit.

3. Rizoto servírujeme posypané sýrem a ozdobené snítkou čerstvých bylinek.