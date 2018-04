Soutěžte o lístky na Sex ve městě 2. Uvidíte žhavé módní výstřelky Carrie

Vyhrajte lístky na předpremiéru Ode dneška 26.5. do neděle 30. 5. (včetně) posílejte na adresu ona@idnes.cz své fotky v oblečení, v němž byste vyrazily na premiéru filmu Sex ve městě 2. Fotografie ve formátu .jpg musí mít min. 200 kB a max. 2 MB. Tři nejlepší modely odměníme dvěma vstupenkami na předpremiéru tohoto filmu, která se koná 2.6. v pražském kině Atlas od 21:00.

Kostýmní návrhářka Patricia Field herečky oblékla do bláznivých kreací 80. let. Carrie totiž ve filmu vzpomíná na své začátky v New Yorku a na setkání s budoucími nejlepšími kamarádkami. Z nostalgie pak i v současnosti vyrazí v tomto oblečení nakupovat.

Pokud ale čekáte na "hadříky", díky kterým se Carrie a spol. staly ikonami, nezůstanete zklamané. Drahými návrhářskými kousky se to ve filmu jen hemží. Prostor dostaly samozřejmě stylové boty od Louboutina, Briana Atwooda (835 dolarů!) či Blahnika, oslnivé šaty od Vivienne Westwoodové, Hermes, Oscara de la Renty či Valentina a další haute-couture doplňky.

Slavnými se už dokonce staly Carryiny bílé koktejlky s véčkovým výstřihem, které pro značku Halston Herritage navrhla přímo Sarah Jessica Parkerová. Tyhle šaty z plakátu totiž marketingoví poradci pustili do oběhu ještě před premiérou, takže si je fanynky módy i filmu mohou za 325 dolarů koupit.

Carrie v koktejlkách Halston Herritage (325 dolarů), s náhrdelníkem Solange Azagury-Partridge (198 200 dolarů), psaníčkem Chanel (1 500 dolarů) a brýlemi "pilotkami" (525 dolarů)

K bílým minišatům si filmová Carrie obula zlaté "louboutinky" a nasadila taktéž zlaté sluneční brýle ze studia MYKITA. Za ty ovšem trenduchtivé dámy dají neskutečných 525 dolarů. Jak zní ale krédo hrdinek filmu, správné ženy z "Města" neznají na kreditce pojem limit.

Jedním z nejdůležitějších doplňků je však krajkové prádlo. Kalhotky ve čtyřech barevných provedeních, pojmenované po jednotlivých hrdinkách, se prodávají v edici s heslem Nikdy neříkej nikdy.

Můžete tak mít růžová tanga v odstínu Carrieiny rtěnky, miniaturní černé "nic", kterému dává přednost Samantha, modré "sebevědomé a kosmopolitní" boxerky z Mirandina prádelníku či fialové nohavičky sofistikované stejně jako postava Charlotty. Každé vás vyjdou na 18 dolarů.

Kalhotky z limitované filmové edice Sex ve městě 2. Jedny vyjdou na 18 dolarů.

Pokud ještě nemáte dost a nestačí vám bohatá fotogalerie, můžete dokonce nakouknout do filmového šatníku všech hrdinek.