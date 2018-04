Soutěžící hubnou a baví je to!

Aby se všem cvičilo a hublo ještě lépe, přidaly se do programu doplňky výživy od firmy All Stars. Doplňky výživy mohou v rozumném množství pomoci dosáhnout zvolený cíl v tvarování postavy a zároveň zlepšit zdravotní stav. Neměly by však nahrazovat zdravou a vyváženou stravu.

Soutěžící dostali na doporučení garanta programu Active Wellness Vladimíra Hirky několik základních doplňků.

Například u redukce je vhodné doplnit stravu o spalovače tuků, které mohou uvolnit energii z tukových zásob. Užívají se 30 minut před zátěží. Základní spalovač by měl vždy obsahovat tonizující látky (kofein, zelený čaj, buvolí tráva, mahuang atd.) a aminokyseliny. Velmi vhodné je zařadit před cvičením také L-karnitin, který podpoří využití uvolněné enegrie. Může se užívat zvlášť, což je efektivnější, nebo bývá již součástí spalovačů tuků.

Zároveň je při redukci důležité bránit svalovou hmotu. Při nízkokalorické stravě má totiž tělo tendenci odbourávat svalovou hmotu a zachovávat zásoby tuku. Soutěžící proto dostali aminokyseliny BCAA, které užívají před tréninkem, a osmdesátiprocentní proteinový nápoj, který pijí večer před spaním.

Také jsme u soutěžících zahájili detoxikaci organismu, které napomáhá roztok s obsahem rakytníku řešetlákového. Celý proces podporuje také jednou za týden postní den. Dopoledne se mohou sníst maximálně tři kusy ovoce, odpoledne pak libovolné množství zeleniny. Pijí se minimálně čtyři litry čisté vody.