Soutěž o tři kávovary má své výherce

Čokoládový pudink s malinovým srdcem

Pudink:

190 g čokolády na vaření

180 g másla

4 žloutky

3 čerstvá vejce

120 g cukru krupice

80 g hladké mouky

60 g mletých oříšků kešu



Malinové srdce: 200 g malin, 30 g moučkového cukru, 1 cl citronové šťávy



Kávová omáčka: 1,5 dl mléka, 1 dl silné kávy, 50 g cukru, 4 žloutky

POSTUP:



Pudink: Rozpuštěnou čokoládu vyšleháme s máslem, cukrem, vejci a žloutky do pěny. Lehce vmícháme mouku a směs dáme do formiček vymazaných máslem a vysypaných mletými opraženými oříšky kešu. Do středu vtiskneme předem připravenou mraženou malinovou náplň (malinové srdce). Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 9 minut.



Malinové srdce: Polovinu malin rozvaříme s cukrem a citronovou šťávou. Vmícháme druhou polovinu malin a po vložení do malých formiček, nejlépe o průměru 3 cm, dáme zmrazit.



Kávová omáčka: Připravíme si silnou kávu, kterou nalijeme do vroucího mléka. Žloutky vyšleháme s cukrem a za neustálého míchání vléváme do mléka, které však nesmí překročit teplotu cca 85 °C (aby se žloutky nesrazily). Po zhoustnutí omáčku přecedíme a za stálého míchání prudce (nejlépe ve studené vodní lázni) vychladíme na teplotu 2-5 °C.



Dokončení: Na talíř nalijeme kávovou omáčku a do středu položíme pudink.

Bostonský krémový páj

Těsto:

250 g hladké mouky

250 g cukru krupice

80 g kakaového prášku

7 g jedlé sody

180 g másla

2,5 dcl mléka

1 čerstvé vejce

1 vanilkový lusk

(lze nahradit 10 g vanilkového extraktu)



Krémová náplň: 3,8 dcl 12% sladké smetany, 130 g cukru, 80 g kakaového prášku, 40 g maizeny, 30 g másla, 1 vanilkový lusk (lze nahradit 10 g vanilkového extraktu)

Kávové glazé: 4 cl extra silné kávy espreso, 30 g másla, 3 cl škrobového sirupu (lze nahradit medem), 80 g kakaového prášku, 180 g moučkového cukru, 1 vanilkový lusk (lze nahradit 10 g vanilkového extraktu)

POSTUP:

Těsto: mouku, cukr, kakao a jedlou sodu promícháme, přidáme vejce, vlažné rozpuštěné máslo, mléko a zrníčka vanilkového lusku. Těsto vlijeme do dortové formy a pečeme při teplotě 170 °C asi 35 minut.

Krémová náplň: Sladkou smetanu s kakaem, cukrem, máslem, celým vanilkovým luskem a maizenou zahříváme do zhoustnutí. Vychladíme za neustálého míchání (vanilkový lusk v průběhu chlazení vyndáme).

Kávové glazé: Do kávy přidáme máslo, škrobový cukr, přivedeme k varu, odstavíme a okamžitě vmícháme metlou kakaový prášek, moučkový cukr a zrníčka z vanilkového lusku.

Dokončení: Vychladlý korpus rozřízneme na dvě poloviny, první potřeme celou krémovou náplní a přiložíme druhou polovinu korpusu. Nakonec celý páj potřeme ještě teplým glazé. Není dobré nanášet úplně horké glazé, ale aby vytvořilo lesklou hladkou plochu, nesmíme ho nanášet ani příliš vychlazené, jelikož chlazením glazé tuhne.

Mexická káva

2 kopečky čokoládové zmrzliny

100 ml kávy espreso

0,5 g skořice

0,5 g muškátového oříšku

čokoládový posyp

20 g ušlehané šlehačky

Postup:

Kopečky čokoládové zmrzliny jemně posypeme mletou skořicí a mletým muškátovým oříškem. Zmrzlinu zalijeme kávou, ozdobíme šlehačkou a čokoládovým posypem.