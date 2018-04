Můj letní účes: známe vítězky posledního kola

Soutěžilo se od 29. června do 26. července. Ze všech došlých fotografií vybereme dvanáct žen či dívek, které dostanou šanci stát se modelkami ve finálovém kole mezinárodní kadeřnické soutěže AICHI 2015. 15. srpna je pak v pražském studiu čeká úplně nový účes, líčení, konzultace se stylistou a profesionální focení.

V průběhu jednotlivých kol jste navíc mohli hlasovat pro nejhezčí snímky. Autoři tří nejlepších získaly každý týden balíčky luxusní vlasové kosmetiky SACHAJUAN v hodnotě 3 250 Kč (1. místo), 2 100 Kč (2. místo) a 1 180 Kč (3. místo).

Průběh soutěže

1. kolo

Hlasování probíhalo v týdnu od 6.7. do 13.7. V prvním kole zvítězily:

1. místo - Barbora Čajková, fotka „Summer is in the (h)air“

2. místo - Katka, fotka „Letní účes k vodě“

3. místo - Veronika Dvořáková, fotka „Mám ráda přirozenost...“

2. kolo



Hlasovalo se v týdnu od 13.7. do 19. 7. Vítězkami druhého kola jsou:

1. místo - Lucie Machová, fotka „Letní copánkobraní“

2. místo - Nyna, fotka „Nepotřebuje žádnou změnu a opovažte se ji učesat.“

3. místo - Zdeňka Strnadová, fotka „Barevné vlasy na léto“

3. kolo

Hlasování probíhalo od 19. 7. do 26. 7. Nejvíce hlasů získaly:

1. místo - Alena Ševčíková, fotka „Kéž je léto nekonečné!“

2. místo - Tereza Herbstová, fotka „Aztec shapes“

3. místo - Veronika Dvořáková, fotka „V jednoduchosti je krása“