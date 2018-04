Vedení soutěže mi radilo, ať před finále nejím, říká Miss Island

„Pořadatel soutěže mi řekl, že bych před finálovým večerem neměla snídat a k obědu bych měla jíst pouze salát. Večer bych pak už jíst neměla vůbec a měla bych pít jen čistou vodu,“ svěřila se Arna v rozhovoru pro server Iceland Monitor.

Přitom měla vždy velmi štíhlou postavu, protože se deset let závodně věnovala gymnastice, byla zvyklá na pohyb a zároveň zdravě jedla.

„On opravdu chtěl, abych ještě více zhubla. Nelíbilo se mu, jak vypadám teď, a proto si myslím, že si vlastně ani nezaslouží, abych reprezentovala jeho soutěž,“ myslí si s odstupem času dívka.

„Ano, mám trochu širší ramena než ostatní dívky, ale to proto, že jsem se mnoho let věnovala gymnastice a jsem členkou národního atletického týmu a jsem na to pyšná. Není to nic, za co bych se měla stydět,“ pokračovala s tím, že si negativní komentáře nebere příliš k srdci.

Spíš by chtěla upozornit další dívky, které by kvůli hloupým poznámkám mohly mít nižší sebevědomí.

Zároveň také přiznala, že pro ni byla účast v soutěži krásy natolik nepříjemným zážitkem, že už se do žádné jiné soutěže nepřihlásí. „Nelíbí se mi, jak se s dívkami zachází. Jde jim jen o pozlátko. Klade se až příliš velký důraz na štíhlost. Na dívky to působí negativně,“ doplnila.

Arna před třemi týdny zveřejnila video, kde je v plavkách. Sami posuďte, jestli potřebuje drastickou dietu: