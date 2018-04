OBRAZEM: Vlasy jak z Papuy či od Lady Gaga. To jsou kreace českých kadeřníků

Účes á la Lady Gaga, vrabčí hnízdo z Papuy či Černá labuť. To jsou kreace českých kadeřníků, kteří se v Divadle Hybernia utkali v soutěži Wella Trend Vision 2012. Ve finále se ve dvou kategoriích potkalo dvacet účastníků. V kategorii Young Talent zvítězil model kadeřnice Lenky Nagyové z In Hair Studio Ostrava, na snímku, kategorii Color vyhrál Jaroslav Kožušník z JM Studia v Karviné. Oba pojedou 28. října na mezinárodní finále do Madridu.