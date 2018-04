Soutěž iDNES.cz: Běh nesnášela, teď poběží maraton v Chicagu

"Miluji plavání, které mám ráda odmalička. Běhání jsem ale jako dítě moc ráda neměla. Pamatuji si, že jsem přímo nesnášela, když jsme museli ve škole běhat na čas. Vždycky mě začalo píchat v boku nebo jsem nestačila s dechem," řekla iDNES.cz Klušáková, která studuje sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V úterý si třiadvacetiletá studentka převzala základní potřeby k tomu, aby začátkem října vyrazila spolu s dalšími tisíci běžci do chicagských ulic: kompletní běžecké vybavení Nike a certifikát, který jí zaručuje cestu do USA, ubytování, startovní číslo a profesionální přípravu.

Součástí výhry je i SportBand, který pouhým pohledem na zápěstí poskytuje běžcům v reálném čase údaje o vzdálenosti, rychlosti, čase a spálených kaloriích. Údaje z tréninkových běhů bude Monika ukládat do webového běžeckého deníku na www.nikeplus.cz, takže i čtenáři iDNES.cz budou mít přehled o její přípravě na maraton.





Úspěch? Když doběhnu!

"Úspěch bude, když doběhnu do cíle. Čas neřeším," usmívá se slečna Monika, která žije v Zakřanech u Brna.

Vše O monice Klušákové - je jí 23 let - studuje Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - běhá pro radost asi 4 roky - uběhla zatím jeden půlmaraton a to letos v Praze v čase 2:00:29

Studentka splnila základní podmínku, aby se o účast na maratonu v Chicagu mohla ucházet. Uběhla jeden půlmaraton, ten pražský. Profesionální trenéři jí teď začnou připravovat, aby v USA uspěla a doběhla do cíle.

"Ani ve snu mě nenapadlo, že bych vaši soutěž mohla vyhrát právě já," svěřuje se mladá dívka.

Dodala, že se o výzvě iDNES.cz dozvěděla náhodou. "Jen tak jsem brouzdala na internetu a na vašich stránkách jsem uviděla, že vyhlašujete soutěž o účast na maratonu v Chicagu," řekla Klušáková. A zkusila to.

"Po uběhnutí půlmaratonu jsem byla v ohromné euforii, závod se mi strašně líbil a rozhodla jsem se, že příští rok tento závod poběžím znovu a pokusím se vylepšit si svůj čas. Pak mě napadlo, že by nebylo špatné si zkusit zaběhnout i maraton. Přece jenom je to další výzva," vysvětluje brněnská studentka.

Přihlásila se proto do pražského půlmaratonu i maratonu 2010. "No a do toho jsem vyhrála vaši soutěž. A tak první maraton, který se pokusím zaběhnout, bude maraton v Chicagu."





Při běhu jsem svou paní

Monika Klušáková si hodně slibuje od přípravy s profesionálním trenérem. Také proto, aby se dozvěděla, co dělá ve svém tréninku špatně, co by měla zlepšit.

V mládí se kromě plavání sportu moc nevěnovala. Doopravdy začala před čtyřmi lety právě s běháním. "Sport mám ráda hlavně proto, že spojuje příjemné s užitečným. Při běhu si člověk ohromně vyčistí hlavu, odreaguje se a zároveň dělá něco pro své zdraví," tvrdí.

Chicago - jeden z pěti nejprestižnějších maratonů světa - je otevřen pro 45 tisíc běžců - letos poběží i olympijský vítěz Samuel Wanjiru

Co ji přivedlo právě k běhání, když ho v dětství tak neměla ráda? "Hledala jsem něco, při čem bych se mohla odreagovat od každodenních starostí a povinností a zároveň si trochu zlepšila postavu. Ze sportovních aktivit mi běh přišel nejdostupnější. Běhat se dá téměř všude. Já to mám ještě zjednodušené tím, že bydlím na vesnici, kousek od lesa. Také to není finančně náročný sport," vysvětluje Monika.





Dodává, že běh je pro ni hlavně relax. Není na nikom závislá, může si běžet, kam chce, jak rychle chce, jak dlouho chce.

"Při běhu jsem sama sobě svou paní," svěřuje se Monika, "Když jsem s během začínala, chodila jsem běhat brzy ráno. Jen proto, abych nikoho nepotkala."

Mám ráda i fotbal. V televizi…

Kromě běhání se brněnská studentka věnuje i plavání, jezdí na kole, tyto prázdniny zkusila i in-line brusle. Na sport se dívá i v televizi, má ráda atletiku, plavání, ale třeba i fotbal.

Moničin otec běhával přespolní tratě, má za sebou i dva půlmaratony. Bratr zase dělal silový trojboj.

"Momentálně mě ale nejvíc zaměstnává psaní bakalářské práce," dodává Monika Klušáková.