Soustředěním péče do kardiocenter se riziko úmrtí čtyřikrát snižuje

Smyslem vytváření specializovaných kardiocenter je koncentrace odborníků a techniky v jednom místě. "Prokazatelně zde existuje přímá úměra mezi počtem výkonů a odborníků ve zdravotnickém zařízení a jeho výsledky," konstatoval člen výboru České kardiologické společnosti a přednosta 3. kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Widimský.

Kde najdete Komplexní kardiocentra - FN Královské Vinohrady v Praze

- Všeobecná FN v Praze

- FN Motol v Praze

- IKEM v Praze

- FN v Plzni

- FN v Hradci Králové

- FN v Ostravě

- Nemocnice Podlesí v Třinci

- FN v Olomouci

- Nemocnice České Budějovice

- FN u sv. Anny v Brně Kardiocentra II. stupně

(bez kardiochirurgie) - Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

- Krajská zdravotní Ústí nad Labem

- Krajská nemocnice Liberec

- Nemocnice Jihlava

- Ústřední vojenská nemocnice Praha

- Karlovarská krajská nemocnice

Podle něj hrozí pacientovi v nemocnici, která ročně léčí stovky infarktů, zhruba čtyřprocentní riziko, že zemře. "Když přijde do menší nemocnice typu malého okresního zařízení, kde těch případů léčí jen několik desítek ročně, riziko, že zemře, se pohybuje mezi patnácti dvaceti procenty," upozornil Widimský.

Aby léčba infarktu myokardu byla úspěšná, musí se člověk dostat do zdravotnického zařízení do dvanácti hodin. "Každá hodina i minuta ale hraje roli. Pokud je pacient na sále do hodiny od začátku potíží, dá se říct, že se ten infarkt víceméně zruší. Když na něj přijede za 11 hodin, sice se mu zachrání život, ale srdíčko už je hodně hodně oslabené," vysvětlil Widimský.

Člověk by proto v případě bolesti na hrudi měl volat okamžitě záchrannou službu, která přijede, nemocnému okamžitě udělá EKG a v případě infarktu odveze do některého z kardiocenter.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo na základě přísných kritérií síť jedenácti komplexních kardiocenter, která zajistí péči v oboru kardiologie, angiologie, cévní chirurgie, intervenční radiologie a kardiochirurgie. Dalších šest kardiocenter, bez přívlastku komplexní, ji zajistí s výjimkou kardiochirurgie. (o vzniku center čtěte zde)

Centra jsou soustředěná v krajských městech, jen v Praze jsou čtyři. Z žádného místa v Česku to není do kardiocentra dál než 80 kilometrů.

V počtu nemocných průměr, v léčbě špička

Ročně na kardiovaskulární onemocnění umírá v Česku více než 50 tisíc lidí, tedy zhruba každý druhý zemřelý. Na léčbu nemocí oběhového systému bylo v roce 2000 třeba 7,5 miliard korun, v roce 2007 už to bylo 18,6 miliard korun.

Ve výskytu kardiovaskulárních chorob patří Česko k evropskému průměru, v jejich léčbě se ale řadíme k evropské špičce. "V letech 1990 až 2002 u nás došlo k největšímu poklesu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v celé Evropě," informoval Widimský.

"Mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění patří především některý z projevů aterosklerózy, například ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a hypertenze. Ve všech případech se jedná o zvláště nákladnou péči, která vyžaduje vysokou odbornou erudici, zkušenost a nákladnou zdravotnickou techniku," konstatoval profesor Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEM.

Statut (komplexního) kardiocentra uděluje ministerstvo zdravotnictví na dva roky, počet sedmnácti center považuje za ideální, sdělila náměstkyně ministryně zdravotnictví Markéta Hellerová.

"Podmínky pro to, aby pracoviště splnilo náležitosti kardiocentra, jsou poměrně přísné, zejména otázka personálního vybavení. Nepředpokládáme, že by najednou začala vznikat další pracoviště, která by podmínky splnila," sdělila iDNES.cz Hellerová.

Kardiocentra mohou nyní požádat o dotaci z evropských fondů, připraveno je pro ně celkem 1,4 miliardy korun. Nárok na dotace mají všechna centra, peníze poslouží na nové vybavení nebo na modernizaci stávajících přístrojů. Nejčastěji budou centra žádat o speciální přístroj angiolinka, diagnostickou techniku nebo ultrazvuk.