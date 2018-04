Soukromé pasti Kryštofa Hádka: virtuální hra se změní v horor

Kryštof Hádek: Využíváte sociální sítě k běžné komunikaci se svým okolím?

Nevyužívám. K běžné komunikaci vystačím s telefonem. Mailem. Případně aplikací Skype. Tím moje komunikace končí. Dáváte si pozor, co všechno na sebe prozrazujete světu?

Tím, že nejsem na Facebooku ani Twitteru či jiných sítích, toho moc neprozrazuji. Nejvíce toho prozradím ústně. Pokusil jste se někdy zjistit informace o druhých bez jejich vědomí, jako to dělá Kuba?

Maximálně jsem si nějakou osobu "vygůgloval". Ale zažívám to i z té opačné strany. Prý se za mne kdosi vydává na Facebooku, dokonce i komunikuje s mými přáteli bez mého vědomí. Zvláštní pocit. Myslíte, že nedostatečné vnímání hranic mezi reálným a virtuálním světem může hraničit s duševní chorobou?

Myslím, že ano. Je to nezdravé. A ztráta času, řekl bych.

"Znám tě šest měsíců. Za tu dobu jsme se osmkrát střetli očima. Mám tři tvoje sponky. Dvacet lístků na autobus s tvým otiskem prstů. Tucet telefonických vzkazů, co házíš do koše. Jednu rtěnku. A vím, že tě miluju. Ale ty nevíš nic. Vůbec nic," mluví k Adéle prostřednictvím videodeníku.

Netroufne si k ní víc, než ji pozorovat v práci, kde on je IT a ona pracuje jako telefonistka. Jakub není jako Renda, spolubydlící a největší kamarád, který si přivede do jejich bytu každou chvíli jinou holku. A ještě si je nahrává, samozřejmě se souhlasem těch holek a jen tak, z legrace.

Přihlásí se do Adélina profilu na Facebooku jako její nejlepší kamarádka Viola a dá jí tip na bydlení, které Adéla shání. Tak se Adéla ocitne u Jakuba a Rendy v bytě, aniž tuší, že ji tam nasměroval sám Jakub.

Adéla netuší, jak moc ji Jakub miluje a čeho všeho je schopen. Snesl by jí modré z nebe. Kdyby se po jednom bláznivém večírku nevyspala s Rendou. Kdyby se do Rendy nezamilovala.

Jakub neváhá použít všechny zbraně, které mu při jeho hackerských schopnostech dává internet, neváhá zničit pevné přátelství s Rendou. Adéla ani Renda netuší, že ten, kdo jim ztrpčuje život, bydlí s nimi v bytě…

Virtuální platonická hra se změní ve skutečný horor.

"O první sérii Soukromých pastí se říkalo, že to jsou ženské příběhy. Necítila jsem to tak, protože si myslím, že v televizi i v životě hrají muži v příbězích žen zásadní roli, ostatně stejně to funguje i naopak," říká vedoucí projektu Tereza Kopáčová.

"Od nové série se zase čekalo, že to budou příběhy mužů. Zase se bráním. Muži tu sice většinou hrají hlavní roli, ale co je dnes mužské téma, které se žen netýká? Touha být milován, strach z opuštění, pocit bezmoci z bezpráví, nebezpečí, že se člověk nechá vmanipulovat do života, který nechtěl žít, šílená vůle zachovat, co celý život budoval... To jsou témata nové série Soukromých pastí," dodává Kopáčová.

Tipněte si, jak skončí příběh Jakuba a Adély? celkem hlasů: 615