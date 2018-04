Šortky v zimě? Proč ne. Zahřeje tvíd či kůže

Tajemství správného vzhledu a pohodlí spočívá ve správném výběru látky. Ideální je kůže a tvíd, pro odvážné je ve hře i varianta z umělé kožešiny.

Co se týče střihu, dovoleno je vše, co dobře padne a vyzdvihne krásu vašich nohou. Kraťoučké i delší, co si jen troufnete obléci. V tomto dávají návrháři naprostou svobodu.

Pozor jen u délek ke kolenům, ty se rozhodně neobejdou bez vysokých podpatků, jinak totiž značně opticky zkracují nohy.

Než vyrazíte na nákupy, udělejte si průzkum v šatníku, je docela pravděpodobné, že ten správný model již dávno vlastníte. Přestože převažují zejména tmavé barvy, nebojte se zkusit opak. Smetanové, červené či světle šedé šortky vypadají stejně dobře jako černé či tmavě modré.

Pod ně si přes den oblečte teplé, neprůhledné punčocháče, pro opticky delší nohy zvolte stejný odstín jako u šortek, pro kontrastní vzhled sáhněte po tónu na opačném konci barevného spektra.

Pokud si troufnete, obujte si vysoké kozačky, nebo přetáhněte přes punčocháče barevně odlišné nadkolenky. Výsledek rozhodně zaujme kolemjdoucí.

Kožené a flitry vyšívané modely se hodí stejně dobře na den jako na večer, jsou univerzálnější, než si možná myslíte. Vše závisí na výběru bot a topu.

Eleganci zařídí šifonová halenka (sáhněte po modelu s květinovým vzorem, užijete jej pak i na jaře) a klasické sako spolu s kotníkovými kozačkami.

Méně formální vzhled vytvoříte s pomocí trička, džínové bundy a vysokých kozaček bez podpatku.

Na noční tahy městem vsaďte na nesmrtelnou kombinaci černé a bílé a ikonické kousky šatníku, jako je smokingové sako, matné tmavé punčocháče a perlový náhrdelník.

Pro šik a módní vzhled městské kočky vsaďte na pánský klobouk, vzorované punčochy (klidně nechte vykukovat podvazky, na muže působí jako magnet), pánské kotníkové boty a bílou košili. Právě kontrast mezi ženskostí a pánskými prvky dodá ten správný šmrnc.