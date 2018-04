Solárium na slunce nepřipraví, naopak uškodí

Po více než třiceti letech provozu solárií se potvrdilo to, o čem už vědci dlouho předtím mluvili. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zveřejnila výzkumy, podle kterých jsou solária stejně nebezpečná jako třeba kouření, a to kvůli vysokému riziku vzniku rakoviny. Ze studií agentury vyplynulo, že riziko rakoviny u lidí často navštěvujících umělé slunce je vyšší o celých 75 procent. A to je opravdu hodně.

Dnes lékaři žádné přípravné návštěvy solárií před odjezdem k moři nedoporučují. Už proto, že kůže se nedá natrénovat. Ta má naopak paměť a každé spálení si pamatuje. Stačí jen dvě spálení za život, tedy až do puchýřků a následného sloupání kůže, a už tomůže nastartovat vznik zhoubného nádoru.

Pokožka si totiž sčítá každé zhnědnutí, protože ta snědá opálená kůže, která se nám tolik líbí, je vlastně jen zoufalá obranná reakce kůže na slunce - zánět. Navíc návštěvami solária před dovolenou stejně nijak nezabráníte tomu, abyste se u moře nebo na horách nespálili, pokud si nedáte pozor a správně se neochráníte krémem.

Dětem vstup zakázán

Opalování v soláriích je podle lékařů navíc ještě nebezpečnější než normální slunce. V trubicích se totiž používá jen UVA záření. To znamená to, díky kterému se sice nespálíte, ale budete mít zase rychleji vrásky a vysušenou pleť. Ve vyšších dávkách i UVA záření způsobuje již zmiňované kožní nádory. Rozhodně platí, že děti by solária neměly navštěvovat vůbec. Čeští lékaři se také snaží, aby u nás byl vstup dětí do osmnácti let do solárií zakázaný. Takový zákaz už platí v některých zemích, například v Anglii a USA.

Dalibor Čáp z firmy Solaris, neoficiální mluvčí firem provozujících solária u nás, umělé opalování hájí: "Když se návštěvy nepřehánějí a dodrží se správný opalovací režim pro daný fototyp kůže a samozřejmě se používá správná opalovací kosmetika, tak solárium rozhodně nikomu neublíží." Ovšem právě časté opalování, ať už na umělém slunci nebo na pravém, je příčinou, proč u nás dramaticky přibývá nemocných s rakovinou kůže. Ještě před čtvrt stoletím v Česku připadali na sto tisíc lidí 3 až 4 lidé nemocní, dnes je jich už šestnáct.

"Přitom jde o nádory, které se bohužel rozvíjejí velmi rychle, stačí několik měsíců a dostanou se do stadia, kdy už pacientovi nemůžeme pomoci. V případě melanomu je prognóza pacientů špatná, na tento nádor se velmi často umírá," varuje Petr Arenberger, který ve své ordinaci vídá umírat už i děti s rakovinou kůže, což bylo ještě před pár lety nemyslitelné.

Nicméně pozor: solária nejsou jen nebezpečná. Například lidem s lupenkou UVA záření pomáhá léčit. A pro ty, kteří trpí sluneční alergií, a nemohou tudíž vůbec na slunce, jsou solária alternativou k získání vitaminu D do těla.

Pokud se tedy bez solária neobejdete, klidně tam choďte, rizika znáte. Ale trénovat kůži na pobyt u moře návštěvami solária je naprosto zbytečné. Tedy: pokud nechcete mít kůži "zvyklou" na slunce v podobě hnědé zrohovatělé a vysušené pleti s vráskami.