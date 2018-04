Solária před dovolenou? Vyhozené peníze

Doba před dovolenými patří již tradičně pravidelným varováním odborníků před škodlivými vlivy slunečních paprsků. A ačkoliv snad již každý v republice ví, že nadměrné slunění kůži škodí, mnozí se stále nevzdali pátrání po "zdravém opalování".

Jedním z rozšířených a oblíbených mýtů je, že před dovolenou u moře je dobré opálit se doma, a to nejlépe v soláriu. Opak je pravdou. Návštěva solária vám žádnou zvláštní ochranu neposkytne. Na místě se rozhodně budete muset chránit patřičným oděvem a krémem s vysokým faktorem, a to i ve stínu.

Hnědé krásky, hluboké vrásky

A další věc - pravidelné používání solária je nebezpečnější než nadměrně dlouhý pobyt na slunci v přírodě. Záření obsahuje jen složku UVA. Pod těmito paprsky se tedy sice nespálíte, ale vaše pokožka je ochuzena o složku UVB, která přispívá k její regeneraci po ozáření. Kromě toho také pozitivně působí na psychiku.

"Žádný odborník nepopírá, že UV záření má i pozitivní biologické účinky na organismus, kůži ale jednoznačně škodí," říká Petr Arenberger, přednosta dermatologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. "Vyvolává tvorbu kožních nádorů, urychluje tvorbu kožních vrásek i stárnutí kůže. Proto je nezbytné, aby se ho do kůže dostalo co nejméně." Opalování na slunci i v soláriu je prostě jen zvyšováním rizika kožních problémů.

Podle Petra Arenbergera je zcela nelogické, aby lékaři lidem radili, jak se opalovat bez rizika. "Bezpečné to prostě není nikdy," říká lékař.



Světová zdravotnická organizace dokonce vydala doporučení, podle kterého by do solária neměly chodit osoby mladší 18 let. Podle odhadů této organizace se každým rokem ve světě zjistí 132 tisíc případů melanomu a 66 tisíc lidí na tuto nemoc umírá. Uvedená čísla se stále zvyšují. V České republice melanom ročně postihuje okolo 1500 osob. Pro srovnání – v roce 1970 to byly pouhé 4 osoby ročně na 100 000 obyvatel. Nejohroženější jsou dnešní třicátníci a čtyřicátníci. Ti vyrůstali v době, kdy se opálení považovalo za důkaz zdraví a ochraně před UV zářením se věnovalo málo pozornosti.

Bioopalování? Reklamní trik

Těm, kteří se rakoviny kůže bojí, možná udělala radost takzvaná "biosolária". Předpona "bio" by měla v lidech vyvolávat pocit něčeho zdravějšího, ale v tomto případě vlastně nic neříká. Petr Arenberger to komentuje slovy: "Není to nic převratného. Solária buď obsahují UV záření a pokožka stejně pigmentuje, nebo ho neobsahují, a tím pádem neopalují."

Každopádně platí: pokud přesto chodíte do solária, používejte alespoň vhodnou kosmetiku před i po opalování. Důležité je také zajímat se o zařízení, kam chodíte. Solárium by také mělo být vybaveno dozimetrií - podle toho lze určit, jaké množství UV záření se do kůže během pobytu v něm dostane. Maximální dávka záření je přitom 1000 J/cm2 za celý život.