Šokující zpověď: Otčím mě zneužíval a máma mi dodnes nevěří

Ukázka z knihy Dotyky zla aneb nezletilá milenka

Proč jste se rozhodla zveřejnit svůj příběh?

Abych upozornila, co se může skrývat v rodinách, které navenek vypadají idylicky. Aby rodiče vnímali své děti, a když už to dojde tak daleko, ať si přiznají pravdu. Žít s člověkem jako byl otčím je zoufalé a následky nedozírné.

Vypsala jste se ze špatných vzpomínek?

Bylo to těžké. Knížka vznikala čtyři roky a v jednu chvíli jsem už myslela, že ji asi ani nedopíšu. Vzpomínky ožily a já chtěla všechno spálit. Ale manžel mě přemluvil, že by to byla škoda.

Ulevilo se vám nakonec?

Mívala jsem pravidelně příšerné sny, v nichž otčím vystupoval v oné nenáviděné roli. Teď už přestaly sexuální scény, ale stále je v nich za uzurpátora. S matkou jsem se v nich dřív pořád hádala, stále jí naznačuji, že on pro ni není vhodný partner. Ale už se mi teď jednou dokonce zdálo, že ke mně mamka přišla a pohladila mě. Snad se pomalu začínám se vším vyrovnávat.

Od deseti do šestnácti let vás otčím zneužíval, pak jste se svěřila kantorovi ve škole...

Už se to nedalo vydržet a přece jen už jsem se tolik nebála. Neměla jsem ale nikoho, komu bych se svěřila, a tenhle učitel si sám všiml, že jsem plačtivá, ve škole samý průšvih a že asi něco není v pořádku. Zavolal si mě a ptal se, co se děje, tak jsem mu to řekla.

Píšete, že jste důvěřovala babičce a dědovi...

Asi nevlastního otce prokoukli, protože ho neměli rádi, ale měla jsem strach, že bych je ranila. Přesto jsem se od nich vracela vůči otčímovi vzpurnější, a tak mi máma zakázala k nim jezdit.

V knize říkáte s bratrem otčímovi "tati". Měla jste ho ráda, když si ho maminka brala?

Máma se s ním znala ještě dřív, než se s tátou rozvedli, a brzy nato se brali. Bylo mi devět, bratrovi o rok míň. Říkali jsme mu tak od chvíle, kdy to dovolil. Působil sympaticky, hrál si s námi, dělal s námi různé blbosti, dokonce i uklízel. To všechno ale časem vymizelo, pak už jen seděl, nohu přes nohu a když to řeknu přímo, tak jen buzeroval.

Jak se váš vztah k němu vyvíjel?

Když poprvé použil pod peřinou mojí ruku, byla jsem zděšená. Měla jsem představu malého pindíka a když mi tam vrazil tu ruku, projel mnou odpor, znechucení a zděšení. Bylo to šílený. Ale pak si postupně říkáte, že je to asi normální, stává se to, tatínkové to chtějí holčičkám ukázat a tím to končí. Bylo mi necelých deset let a dětská mysl se snažila zážitek vytěsnit. Když to ale už není výjimka a dělá vám něco proti vaší vůli a ještě to bolí, přestanete toho člověka mít ráda. A pak už se nenávist jen stupňuje.

Pak vás zneužil v deseti letech, v bytě, který jste vyklízeli.

Vysvětlil mi, že když se mají lidé rádi, tohle spolu dělají. Já nic nechápala. Prohlížela jsem si jen ve škole spolužačky a přemýšlela, zda to s nimi jejich tátové také dělají. Přitom jsem neměla odvahu se zeptat, protože otčím mi vštěpoval, že se o tom nemluví. Ale protože to tolik bolelo, napadlo mě, že se asi děje něco špatně.

I krev vás mohla poprvé vyděsit...

Krev tam nebyla. Ale prožívala jsem bolest, kterou si budu pamatovat a ponesu si následky traumatu do smrti. Najednou skončil a rychle utekl. Vůbec nic jsem nechápala! Zeptala jsem se jen, co se stalo, a on mi odpověděl, že bych to nepochopila a že mi to vysvětlovat nebude. Teprve časem jsem zjistila, že chlap dojde k vyvrcholení a že ve hře je sperma, které chytal do dlaně a vždycky někam odnesl.

Proč jste s ním šla do toho bytu i podruhé?

Nechtěla jsem, ale mamka mě usadila, že jsem líná a ať koukám mazat. Přímo jsem jí nedokázala říct, co mi dělá, ale když jsem ho odmítala poslouchat a naznačovala jí, že ho nesnáším, jen se ho zastávala. Sama na něj měla mockrát vztek, ale před námi ho nikdy neshodila.

Jak často si otčím sex vynucoval?

Využíval každé příležitosti. Jednou mě chtěl vzít s sebou na dva týdny do Maďarska, kam ho poslali z práce za odměnu za zlepšovací návrhy. Mamka mi to zařizovala ve škole, ale já odmítla jet. Řekla jsem, že o to nestojím, ať jede brácha, ale otčím s sebou bráchou nechtěl. Chtěl každý den a já se všemožně snažila jeho hnusným choutkám vyhnout. A když se mi to povedlo, stupňovala se psychická šikana. Měl radost, když mě ovládal.

Jak vás šikanoval?

Například jsme na plynovém vařiči ohřívali na chatě vodu a tou zalévali psům krmení. Najednou mi nedovolil vařič zapálit. "Udělej žrádlo pro psy, ale zatop si v kamnech." Nebo mě nechtěl vézt domů z chaty autem, a když jsem šla pěšky, cestou mi zastavil, ale já už jsem k němu nenastoupila. Když jsme to pak mamce doma líčili, každý měl svou verzi, a ona věřila jemu.

Nikdy se vás nezastala?

Jen jednou, když přišla domů ve chvíli, kdy mě zrovna mlátil, protože jsem mu řekla, že je hajzlík.

Myslíte, že o všem věděla?

Netuším. A i kdyby věděla, tak by to stejně neřekla a nic by neudělala, protože měla z otčíma peníze a navíc ho bezmezně milovala. Ona by snad byla schopná připustit, že já funguju jako milenka, a tím pádem ho má doma a nepůjde za jinou. I přes mé opakované náznaky dodnes tvrdí, že o ničem nevěděla. A já jí chci věřit.

Co se dělo, když jste se světřila profesorovi?

I když jsme mluvili v náznacích, okamžitě všechno pochopil a oznámil na policii. Otčím se odpoledne už nevrátil domů. Bráchovi jsem všechno řekla na rovinu.

Jak se to dozvěděla maminka?

Asi od policie, protože když jsem ten den přišla ze školy, už to věděla. Vůbec nijak nereagovala. Teprve, když ho odsoudili, tvrdila, že jsem si všechno vymyslela, případně, že je to moje vina, že já jsem ho svedla. Když už byl ve vězení, chtěla, abych mu v dopise napsala, že jsem si všechno vymyslela. Tvrdila, že se mi nic nestane, protože jsem mladistvá. Ten dopis jsem ale nenapsala.

Přesto nezbývalo než zůstat u ní bydlet?

Občas jsem navštěvovala vlastního tátu, snad mi i nabízel, ať jdu bydlet k němu, ale měl vlastní rodinu a starosti. A mně už bylo v tu dobu všechno jedno. Rozjely se mi deprese, do toho mě šikanovali spolužáci a já si říkala, proč tu jsem, že nemám pro koho žít. Mamka mě nevyhazovala, ale nefungovala už vůbec. Moc se mnou nemluvila a brácha si žil vlastní život.

Konfrontovali vás vyšetřovatelé s otčímem?

Ano. On tvrdil, že se nic nestalo, že jsem ho chtěla vyprovokovat, a já, že se to stalo a že začal on.

Zkoumalo se, zda není sexuální deviant?

Žádnou diagnózu neměl. Vyšetřování skončilo konstatováním, že je psychopatická osobnost s posunutým žebříčkem hodnot.

Omluvil se vám někdy otčím, litoval co se stalo?

Po necelých třech letech mu našli rakovinu a propustili ho ze zdravotních důvodů. Máma se o něj doma starala. Měl příležitost se omluvit, ale neudělal to. Nebyl ani naštvanej, ani zkroušenej. Tvářil se sebejistě jako dřív. S mamkou si plánovali budoucnost. Bylo mi ho jeden čas i trochu líto, protože to asi neměl v kriminále lehké. Ale zavinil si to sám, říkala jsem si.

Neměla jste strach, že se zneužívání bude opakovat?

Mamka si ho chránila. Měli jsme v té době už s bráchou každý svůj pokoj a oni sedávali spolu v obýváku u televize. Měla jsem strach tam přijít, a když jsem se odvážila, třeba jen na práh, hned mě vyhodila se slovy: máš snad svůj pokoj, tak si jdi tam. Nemoc ale rychle pokračovala a otčím brzy umřel.

Měla jste po těch zkušenostech vůbec chuť hledat životního partnera?

Možná jsem se vrstevníkům líbila, ale já to moc nevnímala. Neměla jsem si s nimi co říct. Spíš jsem navazovala známosti se staršími muži, ale mamka mě stejně nikam nepouštěla. Asi v sedmnácti jsem poznala jednoho o hodně staršího pána a za ním jsem dlouho chodila. Byl hodnej, ale když jsem se jednou rozbrečela, řekl, že jsem blázen a mně došlo, že by to neklapalo. Nechápal moje problémy, a tak jsme se rozešli.

Pak jste se několikrát pokusila o sebevraždu.

Bylo mi osmnáct, když jsem poprvé spolykala nějaké prášky, ale bylo jich málo, takže jsem jenom spala. Máma zjistila, co jsem udělala, a vytáhla mě z postele. Pak jsem přestala jíst, takže mě s anorexií přijali na psychiatrii. Tam jsem poznala svého budoucího muže. Bylo mi s ním fajn a najednou bylo proč žít. Deprese ale přišly znovu. A i když už jsem bydlela s manželem, několikrát jsem pokus s prášky zopakovala, ale manžel mě vždycky zachránil.

To jste ještě neměla syna.

Tenkrát ne, ale o sebevraždu jsem se bohužel pokusila, i když už byl na světě. A to bylo asi nejzoufalejší, protože mě našel on. Tehdy mi psychiatr dal nůž na krk, že ještě jeden pokus a nechají mě natrvalo na psychiatrii, protože nejvíc to odnáší kluk. Naštěstí si ve svých čtyřech letech tehdy myslel, že spím, a od té doby už na to zapomněl. V tom stavu je na tom člověku opravdu tak špatně a nic nepomáhá, že vím, že bych to udělala znovu, ale když je mi blbě, snažím se vybavit si tu situaci, které bych Filipa vystavila.

Jak jste později zvládala sex?

Když chcete s chlapem být, víte, že vztah musí fungovat i po téhle stránce. Takže se přizpůsobíte. O zneužívání mu samozřejmě říct musíte.

Nesnášíte sex, anebo jste ho přijala?

Začátek je vždycky hnusnej. Toho se už asi nezbavím. Někdy přijdu za manželem i sama, ale na začátku milování stále cítím obavu a strach. Pořád mi v hlavě zůstává, že to bude bolet jako tehdy poprvé, i když už to tak není. Chuť na sex nemám nikdy, ale když už k němu dojde, přece jen se už dokážu uvolnit a výsledek je dobrý! Ještě že je manžel tak chápavej.

Uvěřila vám maminka vůbec někdy?

Ona si i dnes občas ráda popíchne a pronese poznámku, která mě vyvede z míry, ale nikdy jsme spolu o zneužívání otevřeně nemluvily. Chtěla bych, aby pochopila, že jsme sice navenek působili jako normálně fungující rodina a nevlastní otec se na všechny kolem jen usmíval, ale nás doma ovládal a psychicky vydíral.

Vídáte se spolu?

Stáhla se hodně do sebe a také je nemocná, ale my za ní jezdíme. Teď si vezme Filipa na týden k sobě na prázdniny a musím říct, že jeho i pohladí, lásku mu najevo dává a je hodná babička.

Možná by pomohlo si všechno vyříkat.

Ona už ale na všechno rezignovala. Není ani šance s ní mluvit mezi čtyřma očima. Možná cítila nějakou vinu, protože když měli peníze, kupovali nám neskutečné dary. Ale mě je fuk, jaké mi dává dary, stála bych o trochu lásky. Myslím, že ani v tomhle věku to není pozdě. Jednou mi na přání k narozeninám připsala "máme tě rádi" a to člověka potěší stokrát víc než dárek.

Myslíte, že až jednou dokážete odpustit otčímovi i matce, bude vám líp?

Stokrát jsem si řekla, že jim odpouštím, ale říct si to nestačí. Mně se neulevilo. Ale až doopravdy hlava odpustí, určitě mi bude líp.