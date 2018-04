Šokující novinka: vyzkoušeli jsme masáž baseballovou pálkou

V příjemné světlém prostředí pražského studia nás s fotografem vítá sympatická paní Veronika. Mám pochopitelně trochu strach z toho, co bude následovat, protože kovová pálka, která tu leží mezi jinými nezbytnými pomůckami, ve mně právě důvěru nevzbuzuje. Ale Veronika je křehká žena s drobnýma rukama, takže mé obavy alespoň trochu rozptýlí.

Objednávala jsem se před čtyřmi týdny, dřív to nešlo, takový je o novou proceduru zvanou Hollywoodský sen zájem. Za ten čas už jsem si na myšlenku masáže baseballovou pálkou docela zvykla, ale teď je to tu. Mám se svléknout do půl těla, lehnout si na ručník na připravené lehátko a nastavit záda, zmožená věčným vysedáváním u počítače.

Masáž nahřátou kostkou

"Napřed vám zádové svalstvo trochu uvolním nahřátými kameny," říká masérka. Dobrá zpráva. Lávové kameny znám, jsou příjemné, sametově hebké. Jenomže Veronika nevytáhne z horké vody lávové kameny. "Zkoušíme teď nově využít k nahřátí těla a k masáži horké dlažební kostky," vysvětluje mi. "Teplo drží také a jako materiál jsou na trhu přece jen dostupnější."

Není to nepříjemné. Až na to, že mě v leže na břiše trochu tlačí brada, cítím, že se mi ztuhlé zádové svaly přece jen uvolňují. Veronika mi kostky opatrně přikládá na záda, občas přitlačí a krouživými pohyby místo jemně masíruje.

"Připravte se, teď vám kámen na záda pustím. Ale nebojte, jen asi z pěti centimetrů," říká a v tom už mi kostka lehce dopadá na lopatku. Masérka totéž několikrát zopakuje na jedné i druhé straně zad. "Na pány tu máme větší kalibr," směje se a ukazuje mi dlažební kámen zvaný kočičí hlava.

Savý papír rozpustí tuky

"A teď si chvilku odpočinete. Jestli ale chcete, můžeme těch dvacet minut oddechu využít k zeštíhlujícímu zábalu savým papírem. Chcete?" Ptá se. A já, protože mi má "řasa" kolem pasu už dlouho leží v žaludku, neváhám ani chvíli. Veronika mi oplácané partie obalí několika vrstvami měkoučkého papíru. "Používáme parfémovaný toaletní papír, ale může být i neparfémovaný. Vlastně lze použít jakýkoliv savý papír," vysvětluje masérka. Celá záda mi pak přikryje ručníkem a teplou dekou. Pustí CD Mika Oldfielda, zatáhne žaluzie a odejde.

Možná jsem si i trochu zdřímla, protože se mi zdá, že to nemohlo být ani pět minut a masérka je zpátky. Kupodivu má na sobě igelitovou zástěru a já si najednou připadám jako u řezníka. Čeká mě přece ta pálka!

O pár minut později je mi jasné, nač ta zástěra. Veronika mi opatrně odstraní papír z boků a zbytek rozpuštěného tuku, který se kůží dostal ven a nestačil vsát do papíru, ještě jemně odstraní pijákem. Musí to být ten samý savý papír, jaký známe z první třídy, protože ho vyndala ze školního sešitu. Několikrát mi ho přiloží na kůži a zas odtáhne, jako se dřív odsávaly inkoustové kaňky. Zástěru si oblékla zřejmě proto, aby si neumastila bílé tričko.

Jsem jako znovuzrozená

Cena Za Hollywoodský sen zaplatíte podle salonu v průměru 3 000 korun. Pokud si necháte udělat i zmíněný zeštíhlující zábal, bude procedura o 1 000 korun dražší. Některé salony nabízí slevu, pokud si donesete vlastní pomůcky.

"Tak a vsadím se, že jste teď nejméně o pět centimetrů v pase štíhlejší," usmívá se. V průměru tu prý klientky shodí právě čtyři až pět centimetrů. Já se sice měřit nechtěla, ale cítím se teď lehce a svěže, tak na tom nejspíš něco bude.

V poslední fázi Hollywoodského snu mě čeká za velkou louží tolik oblíbená masáž baseballovou pálkou. Masérka mi napřed silnější stranou jen opatrně poťukává po zádech od ramen směrem dolů. Pálka trochu studí, ale když mi s ní potom válí po zádech jako válečkem na nudle, už je docela zahřátá. Trapézové svaly směřující od krku k ramenům mám prý hodně zatuhlé, a tak poťukávání ani válení nepomůže.

"Musím trochu přitlačit," upozorní mě masérka. Pro jistotu zavřu oči a jen cítím, jak mi pálka pleská po šíjí a zádech. "Ještě chvíli vydržte, už to bude," slyším jak říká. Když je po všem, ještě mě upozorňuje, že mi zřejmě ještě na zádech zůstane pár modřin. "Ale nebojte, do týdne zmizí," říká a už mi mezi dveřmi podává ruku na rozloučenou.

Apríl Milí čtenáři, tento článek je nadsázka. Vznikl na apríla, jako aprílový žertík. Děkujeme za pochopení!

Musím dát hollywoodským celebritám zapravdu. Je mi fajn a není se čeho bát. Byl to skutečný zážitek, po němž se cítím doopravdy jako znovuzrozená.