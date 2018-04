Pozvěte do kuchyně sóju. Chrání proti rakovině, depresím i pálení žáhy

7 důvodů proč si dát sóju chrání cévy před aterosklerózou pomáhá při neurózách, depresích, roztroušené skleróze a vysokém krevním tlaku pravidelnou konzumací sóji či sójových výrobků lze předejít překyselení žaludku a pálení žáhy pomáhá při ekzémech a vyrážkách má nízký glykemický index chrání organismus před volnými radikály a nádorovým onemocněním. její konzumace se doporučuje ženám v období menopauzy je vhodnou alternativou mléka pro osoby s intolerancí laktózy

Podle odborníků na výživu jsme v konzumování luštěnin výrazně pozadu za jinými národy. A začíná to už v dětském věku. Z výsledků studie Společnosti pro výživu vyplývá, že luštěniny zcela odmítá nebo je jí pouze výjimečně celých 76 % dětí ve věku od deseti do patnácti let. Přitom světový průměr spotřeby luštěnin na osobu a rok je 7 kilogramů, v Evropě se konzumují přibližně 3,5 kg na osobu a rok a u nás jsou to pouhé dva kilogramy.

Pravděpodobně nejvýživnější známou luštěninou je sója, která obsahuje vysoký podíl rostlinných bílkovin a má přirozeně nízký obsah nasycených tuků. Z vitaminů je bohatá zejména na ty ze skupiny B, především B6, B2 a kyselinu listovou či vitamin E, který je účinným antioxidantem.

Pro zdraví i delší život

Sója je rovněž zdrojem důležitých minerálních látek, jako je vápník, draslík či hořčík, a stopových prvků, zejména železa, manganu a zinku. Sójové boby jsou také cennou zásobárnou tzv. fytonutrientů, které chrání organismus před škodlivými vlivy volných radikálů. Patří k nim prospěšné antioxidanty jako jsou saponiny, fytosteroly a fenolové kyseliny, chránící organismus před škodlivými vlivy volných radikálů. V sóje jsou obsaženy dva rostlinné estrogeny a flavonoid genistein.

"Sója je také příkladem potraviny s nízkým glykemickým indexem," upozorňuje specialista na výživu, doktor Petr Tláskal. "Získaná energie se v těle uvolňuje pomalu a pocit zasycení tak přetrvává delší dobu. Ve spojení s ostatními zdravotními benefity to ze sóji činí vhodnou potravinu v péči o zdraví a vitalitu rodiny."

Je dobrá i na nevy

Sója navíc není zdrojem cholesterolu, takže chrání cévy před aterosklerózou. Zároveň velmi příznivě působí na naší nervovou soustavu a pomáhá při neurózách, depresích, roztroušené skleróze a vysokém krevním tlaku. Pravidelnou konzumací sóji či sójových výrobků lze předejít překyselení žaludku a pálení žáhy. Pomáhá při ekzémech a vyrážkách.

Její zařazení do jídelníčku je rovněž velmi vhodné při diabetu mellitu (cukrovce) a onemocněních ledvin jako jsou ledvinové kameny. Vitamin E chrání organismus před volnými radikály a inhibitory proteázy před nádorovým onemocněním.

"Její pozitivní vliv na hladinu hormonů si již vyzkoušela nejedna česká žena," dodává nutriční specialistka Pavlína Zdeňková Kroužková, která konzumaci sóji doporučuje také ženám v období menopauzy.

"V současné době je sója v České republice snadno dostupná. A to jak v podobně sójových bobů, sójových klíčků, tofu, tempehu, pasty miso, fermentovaných bobů natto, sójového oleje, mouky, tzv. sójového masa, sójové omáčky, sójových nápojů a dalších výrobků," říká magistra Kroužková.

Sója v kuchyni? Nejen "sójové maso"

"Příprava sójových bobů je poměrně zdlouhavá, avšak takzvané sójové mléko nebo ochucené dezerty jsou na trhu dostupné doslova k okamžité konzumaci, takže si je můžete vzít třeba s sebou do práce jako rychlou snídani či svačinku."

Hotové sójové produkty můžete využít také v kuchyni, a to jak při přípravě koktejlů nebo třeba müsli, ale i při vaření. Na trh se nedávno dostala také sójová "smetana" na vaření, která je vhodná nejen pro ty, jejichž organismus má problémy se zpracováním mléčné bílkoviny.

Sójový nápoj, někdy nesprávně nazývaný jako sójové mléko, můžete také využít při přípravě kávy nebo cappuccina. Dá se totiž napěnit stejně jako klasické kravské mléko. Vyzkoušet můžete i přípravu ovocného koktejlu, který chutná dětem i dospělým.

Osvěžující koktejl s borůvkami

300 ml sójového nápoje (např. Alpro Soya Natural)

1/2 banánu

100 g čerstvých nebo zmražených borůvek

1 lžička medu

1. Do mixéru nalijeme sojový nápoj, přidáme na kousky nakrájený banán, med a ovoce.

2. Vše dobře rozmixujeme a servírujeme ve vysoké sklenici na ledu.

Tip: Do koktejlu můžete přidat i trochu vanilkového cukru a před podáváním jej ozdobit snítkou máty.