Síla make-upu. Nenalíčená Sofia Vergara je téměř k nepoznání

Herečka si postěžovala, že je nemocná a musí ležet. Zřejmě se trochu nudila a fanouškům se ukázala nenalíčená. Bez make-upu, očních linek, rtěnky a dalších líčidel vypadá o pár let mladší. Navíc má kvůli horečce růžové tváře.

„Tak jsem právě zjistila, že horečka 38,8 vám zabezpečí perfektní odstíny růžové,“ napsala hvězda seriálu Taková moderní rodinka.

Přes hashtagy vzkázala kosmetické firmě, že by potřebovala takovou barvu make-upu a vysvětlila, že onemocněla při natáčení v deštivém Římě. Herečka totiž v italské metropoli právě točí nový film Bent.

Sofia už v minulosti prohlásila, že se líčí každý den. Nemusí mít udělané vlasy a nalepené umělé řasy, ale na make-up nezapomíná. Pokud jde o líčení, dříve používala černé oční linky, ale teď, když je starší, přešla na hnědé. Miluje barevné rtěnky a nejradši má červenou.

Nevyloučila, že v budoucnu podstoupí nějaké vylepšení u plastického chirurga, například botox, ale zatím to podle magazínu Forbes nejbohatší televizní herečka neplánuje.

„Pokud vás to udělá šťastnější a jistější, tak proč ne? Ale musíte si sama zjistit, co můžete očekávat. Že možná budete vypadat svěží, ale nemusíte také vypadat mladší. Nechci stárnout, ale co mám dělat? Je to přirozený proces. Snažím se, abych stárla elegantně. Také se domnívám, že pokud vám není 12 let, nebo nejste Gisele Bündchenová, měla byste nosit řasenku a rtěnku každý den. To pomáhá,“ řekla herečka pro magazín InStyle.