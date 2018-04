Sobecká žena je šťastnější. Natáhněte se na gauč a dožadujte se orgasmu

Co je vlastně špatného na tom, být hodná a ochotná? Vždyť by mělo jít o pozitivní vlastnost, děti vychováváme tak, aby nebyly lhostejné a pomáhaly druhým. Ano, "hodnost" je opravdu fajn, ale striktně odtud potud. Kromě ní je potřeba mít v sobě i správnou porci sobce, která vás ochrání před tím, abyste se neproměnila v tu, o které si okolí pobaveně šeptá, že je tak hodná, až je hloupá.

Přestaňte být hadrem

Nejsnadnější by bylo, kdybyste si před spaním řekla, že od zítřka budete hodnou potvorou, a ráno se tak probudila. Bohužel to tak nefunguje. Oživit v sobě sobce, to je běh na pořádně dlouhou trať.

Jestli nechcete, aby vás ostatní měli za hadr, s kterým vytřou kdejakou louži a pak ho hodí do rohu, musíte nejprve zapracovat na svém sebevědomí. Pokud nemáte ráda samu sebe, nevěříte si, nemůžete čekat, že si vás bude vážit okolí. Odnaučte se ustupovat druhým jen proto, že se od vás čeká, že nebudete dělat problémy.

Dožadujte se orgasmu

Ideální první oblastí, kde uplatnit potvoru, je rodina, vaši nejbližší. Je dobré být sobecká už při samotném výběru životního partnera. Stanovte si, co od něho vyžadujete, co je pro vás neskousnutelné. A za těmito požadavky si stůjte, protože přece nechcete žít s někým, kdo vás vytáčí a štve, jen proto, že jste kdysi rezignovala na další hledání z obavy, že zůstanete sama.

Ve vztahu od počátku řešte hned, když vám něco vadí, a naopak i chvalte. Nehrajte si na ztělesněnou reklamu na tolerantnost, když vás ve skutečnosti to, že chodí třikrát týdně s kamarády na pivo, pořádně štve.





A sobecká buďte i v sexu. Jedna má známá razí heslo: Bez orgasmu z peřin neodejdu. Je to hlavně úsměvný slogan, ale obsahuje i kus pravdy. Hodná a poslušná holka při sexu myslí hlavně na partnera, aby on byl spokojený. Přiznat, že se jí něco nelíbí, nebo dokonce příčí? To nedovede. Natož se s ním upřímně pobavit, že by chtěla zkusit to či ono a že jeho hrr na to a pak na bok a spát jí opravdu nic nedává. Mrcha v posteli se umí ozvat, a i proto má lepší sex.

Natáhněte se na gauč

Možná už doma toho pravého máte, s ním i pár dětí a vaší rodinnou funkcí je děvečka pro všechno. Za ta léta už jste si zvykla na to, že nákupy, vaření, uklízení, placení složenek, kontrolování úkolů je jen ve vaší režii a váš manžel to dobře ví. Představa, že by vzal do ruky utěrku, nebo dokonce vysavač, je stejně nereálná, jako že by Václav Klaus uznal, že existuje globální oteplování. A vy než byste se prosila o pomoc, radši padáte na ústa.

Máte opravdu zapotřebí být služkou? I vy máte nárok na volný čas, koníčky, a pokud přijdete utahaná z práce a máte náladu maximálně na to, svalit se na gauč, udělejte to. Zpočátku budete mít nutkání rychle vstát, ale vydržte to. Brzy zjistíte, že manžel vás s dětmi rozhodně kvůli tomu, že není na poličkách utřený prach, neopustí. A pokud by je nahromaděný nepořádek dráždil, máte nenapadnutelný argument, že i zbylí členové domácnosti mají dvě ruce a dvě nohy jako vy, tudíž úklid zvládnou stejně jako vy. A nebo navrhněte, že zaplatíte paní na uklízení. Není to žádná ostuda.

Na kafe do Benátek

Děti ani partner by neměli být jediný středobod vašeho světa. Nežijete jejich život, ale svůj a plňte si svá přání. Toužíte cestovat? Tak hurá do toho. Vyberte si místo, které chcete vidět, domluvte si u babičky hlídání dětí, a pokud partner vaše objevitelské nadšení nesdílí, sežeňte si kamarádku, která pojede ráda s vámi.





Možná budete bojovat s výčitkami, že jste nechala rodinu doma a sama si teď popíjíte latté na náměstí Svatého Marka, ale za ten jedinečný zážitek to stojí. Navíc si od všech odpočinete, srovnáte si myšlenky a budete se těšit zpátky domů.

Nejtěžší zkouškou schopnosti jít si za svým a brát ohledy hlavně na sebe, je přiznání si, že s mužem, s kterým máte děti, už nechcete dál žít. Mnoho žen se raději kvůli dětem trápí další léta a ospravedlňují se tím, že to dělají kvůli nim, aby žily v úplné rodině. Omyl. Děti vycítí, že mezi rodiči žádná láska už není, vyrůstat v hádkách je horší, než když bude mít rodiče od sebe.

V kolektivu oblíbená, ale chudá Proč se nevyplácí "být hodná"?

Řekněte si o vyšší plat

Na přespřílišnou dobrotu zapomeňte i v práci. Jste ta, která vezme přesčasy, bere si dovolenou až poté, co si nejlepší termíny vyberou kolegové, a jako bonus se šéf nemusí bát, že byste si přišla zažádat o větší peníze?

Mít takovéhleho dobráka v práci je pro zbytek pracovního týmu terno a vy možná máte za to, jak jste v kolektivu oblíbená a nepostradatelná, ve skutečnosti je to právě kvůli tomu, jak vás jde snadno zneužít.

Umět ozvat byste se měla i ve chvíli, kdy víte, že za svou práci si zasloužíte lepší plat, obzvlášť, když vaši kolegové za stejnou nebo menší práci berou víc než vy. Jít požádat o zvýšení platu není nikdy příjemná záležitost, na druhou stranu neznám nikoho, kdo by kvůli tomu, že se slušně zeptal, skončil na dlažbě. Ba naopak velmi často nakonec uspěl.