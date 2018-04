Sním i tři míši a tři brumíky naráz, přiznává krásná Daniela Peštová

Zatímco většina modelek svou dráhu končí před třicítkou, Daniela letos oslaví 42. narozeniny a do modelkovského důchodu se rozhodně nechystá. Jen se její repertoár změnil. Zatímco ve dvaceti pózovala převážně v plavkách, dnes je k vidění v souvislosti s kosmetikou pro zralé ženy.

O Daniele se dá říci, že zraje jako víno. Přestože její tvář zdobí několik vrásek, věkem zkrásněla a vůbec nezáleží na tom, že ji již nevídáme v bikinách. Pozornost budí, kamkoliv přijde. V obyčejné bílé košili a džínách si dokáže podmanit dav tak, jak by to řada jejích o dvě generace mladších kolegyň bez ultra krátkých sukních nezvládla ani omylem.

Nově jste tváří kosmetické řady Anew Ultimate od Avonu, té zaměřené na ženy po čtyřicítce. Značka se prezentuje jako společnost pro ženy, které jsou krásné a sebevědomé. Stalo se vám někdy, že jste se necítila zase až tak krásná a sebevědomá?

Ano, často. I když možná navenek mohu působit vyrovnaně a sebevědomě, jsem obyčejná ženská z masa a kostí. I já mám svoje mindráky a dny, kdy se necítím krásně. Když taková nálada přijde, snažím se jí až tolik nevěnovat a soustředím se raději na něco jiného.

Před dvaceti lety jste fotila plavky a spodní prádlo, dnes jste tváří pleťové kosmetiky pro zralé ženy. V které roli se cítíte lépe?

Musím se trochu pochlubit. Před čtrnácti dny jsem po dlouhé době fotila znovu plavky. Byla jsem trochu nervózní, už to přece jenom není můj denní chléb. Jako tvář kosmetické firmy se cítím trochu lépe, sedí mi to víc. Spolupráce s Avonem mi vyhovuje víc než se prohánět v plavkách po pláži.

Užíváte si i po těch letech focení a módní přehlídky?

Já si je dokonce užívám víc, není to pro mě rutina jako dříve. Teď mě to baví, cítím se jistější v kramflecích, než když jsem začínala. Tehdy jsem nevěděla, jak pózovat, nikdy jsem se moc nezabývala tím, jak vypadám. Nikdy jsem ale nebyla modelka, která tráví před zrcadlem spoustu času a má nacvičené všechny obličeje. Když jsem pracovala s Carlou Bruniovou, ta přesně věděla, co má dělat, jak se tvářit. Já jsem na rozdíl od ní byla taková – no, uvidíme, co bude. S věkem přišla jistá pokora, člověk už neřeší své nedokonalosti. Soustředím se na to, co na sobě mohu pochválit, než abych se bičovala tím, co se mi nelíbí.

Na vás je vidět, že nemáte problémy s přibývajícím věkem. Dokonce bych řekla, že jste krásnější, než když jste s modelingem začínala. Je to tím, že jste se naučila stárnout?

Člověk se nesnadno smiřuje se stárnutím. Nevítám ho s otevřenou náručí. U mě to je výchovou, vzorem, který mám ve své mamince. Ona vypadá úžasně, a to v kosmetické salonu v životě nebyla. U nás v rodině se to bere s nadhledem. Genetika rozhodně hraje svou roli. Proto nemusím propadat panice a shánět ty nejposlednější trendy v razantnějších zákrocích. Ano, jsem vyrovnanější, s přibývajícím věkem řeším jiné věci než vrásky. Ty bude mít každý, to je jediná spravedlivá věc.

Je vám 41 let, máte tři děti, na vaší postavě to rozhodně není vidět. Udržujete se ve formě dietami a cvičením, či se spoléháte na své geny a kosmetiku?

Je to kombinace. Už nedodržuji tak striktní dietu, jakou jsem udržovala jako velmi aktivní modelka. Můj režim není tak přísný, ale jídelníček si hlídám. Koukám, co konzumuji a k tomu cvičím. Jinak jsem poměrně fanatik na cvičení, mě to opravdu baví. Což je vlastně dobrá kombinace. V tělocvičně se odreaguji, je to čas, který mám sama pro sebe. S třemi dětmi to velmi vítám. Než bych se někde vyvalila, tak radši jdu a vyplavím si endorfiny při cvičení a je mi potom skvěle. A pomáhá to i postavě.

To, že se kontrolujete v jídle, znamená, že se vyhýbáte české kuchyni? Nebo si přece jen dáte knedlo, zelo, vepřo?

Já si dám to vepřo a zelo, ale knedlík vynechám. Nejsem knedlíková. Sladkosti mě také moc nebaví, dřív vůbec ne. Teď si občas něco dám, hlavně všeho s mírou. Ale i já mám svůj den. Minulý týden jsem snědla tři míši a na ně tři brumíky. A to všechno během půl hodiny. Když to na mě přijde, tak to na mě přijde.

Jako modelka se musíte o sebe neustále starat. Kolik času denně trávíte před zrcadlem?

Minimálně. Proto mám ráda multifunkční produkty, které zkombinují spoustu věcí najednou. Když najdu ideální výrobek, dokáži mu být skutečně věrná, než přijde jeho inovace. Před zrcadlem moc času netrávím, mě to nikdy nebavilo. Mám ráda kosmetiku, která je funkční a nezabere mi spoustu času. Ve sprše si dělám pravidelně peeling a všechno ostatní. Nemluvíme o hodinách, ale o minutách, které trávím péčí o sebe.

Vedle kosmetické řady Anew Ultimate jste se zapojila do kampaně, která se zaměřuje na domácí násilí. Proč jste se rozhodla podpořit právě tento projekt?

Zaujalo mě, že se tomu nikdo jiný v masovém měřítku v naší republice nevěnuje. Než mě Avon oslovil, neměla jsem vůbec ponětí, o jakých číslech tu hovoříme a jak rozšířený to je problém. Ta čísla jsou skutečně zarážející. Není to lehké téma a dělat charitu o domácím násilí není zrovna populární. A je to těžké i proto, že nemůžete pomáhat někomu, kdo si o pomoc neřekne.