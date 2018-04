Snídaně prozradí sexuální návyky mužů

A právě podle její pestrosti či naopak skromnosti při snídani, se dají pánové tvorstva rozdělit do několika typických kategorií, mezi nimiž figuruje rovněž jejich vztah k milostným hrátkám.

Partneři, kteří se po probuzení okamžitě dožadují kávy, bez níž nejsou schopni čelit novému dni, jsou neklidní i v jiných směrech a hlavně nedočkaví.

Všechno chtějí mít co nejrychleji. Milují spontánnost, jsou pro každou legraci a většinou jdou přímo na věc. I v posteli. Na dlouhé vztahy si moc nepotrpí, mají k nim stejný vztah jako ke studenému kafi.

Bohatě prostřený stůl, na němž nesmí scházet pečivo, máslo a všechny možné přílohy, vypovídají o milenci, jenž už si chce od rána vychutnat úplně všeho. Pochopitelně bez ohledu na čas. Užívá si radostí života plnými doušky, včetně sexu, v němž je nadmíru vytrvalý a odvážný.

Milovníci jahodové zavařeniny ji dokáží málokdy vyměnit za něco jiného. Jakékoli experimenty předem odmítají. Nejen pokud jde o jejich ranní pochoutku, ale také o přítelkyně. Na kolbišti lásky se sice projevují poněkud konvenčně až fádně, nicméně nevěra je pro ně neznámým pojmem.

Trendy za každou cenu



Samostatnou kapitolu tvoří pánové, o nichž lze říci, že dneska už vlastně vědí, co bude "in" zítra, a chovají se podle toho. I první jídlo dne pak přizpůsobují nejmódnějším trendům. Tu si dají vajíčko naměkko s pažitkou, ondy si poručí typickou anglickou snídani s fazolemi a párečky. Horují pro vše nové a pokud možno přicházející z ciziny. Jejich záliba se přenáší také do sexuálních radovánek Vyhledávají exotická nebo neobvyklá místa, libují si v erotických masážích a jejich vynalézavost při intimním sblížení nezná mezí.

Spjatost s přírodou a životním prostředím, nad jehož stavem, stejně jako nad smyslem vlastní existence, neustále přemítají, projevují pojídači müsli. Na lůžku se chovají zdrženlivě a odtažitě, zato vyvolené dokáží projevovat až neuvěřitelnou něhu.

Mlsným jazýčkům, jež si libují ve vejcích na slanině, nezáleží na množství kalorií, které spořádají. Přestože vědí, že si jimi zakládají na břišní pneumatiky. Většinou jsou příjemní a milí. V posteli se chovají jako skuteční chlapi. City nerozmělňují, schovávají si je pro tu pravou, od níž vyžadují tutéž věrnost a oddanost, jakou jí sami dávají.