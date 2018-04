Snídaně podle dnešní nálady a chutě

V míse rozmačkáme vidličkou maso z tuňáka bez nálevu, přidáme sůl, citronovou šťávu a lučinu a vyšleháme hladkou pomazánku. Chléb potřeme pomazánkou a posypeme omytým pokrájeným pórkem. Podle návodu připravíme šípkový čaj, ochutíme medem a podáváme ozdobený plátky dobře omytého pomeranče. Oloupaná a očištěná jablka a mrkev překrájíme na kousky a vložíme do odšťavňovače. Šťávu rozlijeme do připravených sklenic. Podáváme co nejdříve po zhotovení.

Energetická snídaně: Vločková kaše se sušeným ovocem, čokoládou a mandlemi, banánové mléko (25 minut)



PRO 4 OSOBY

200 g ovesných vloček

500 ml vody

500 ml mléka

špetka soli

med na ochucení

16 –20 sušených meruněk pokrájených nadrobno

16 –20 sušených švestek pokrájených nadrobno

hrst rozinek

50 g hořké strouhané čokolády

150 ml bílého jogurtu

50 g másla

4 lžíce opražených mandlových lupínků nebo posekaných lískových ořechů



Na banánové mléko:

4 zralé banány

800 ml mléka

špetka mleté skořice

med na doslazení



Ovesné vločky propláchneme proudem studené vody, vložíme do kastrolu se silnějším dnem a zalijeme studenou vodou. Necháme chvíli namočené a mezitím omyjeme všechno sušené ovoce v teplé vodě, necháme okapat a meruňky a švestky překrájíme na drobnější kousky.

Vločky namočené ve vodě uvedeme k varu a za stálého míchání vaříme na mírném plameni doměkka. Ke konci vaření postupně přiléváme mléko, přidáme špetku soli a dovaříme do potřebné hustoty a měkkosti. Vše trvá, když jsou vločky předem namočené, asi 10–15 minut. Kaši odstavíme, vmícháme do ní pokrájené ovoce a rozinky a dochutíme medem.

Podáváme zdobené plátky másla, nahrubo strouhanou čokoládou, bílým jogurtem a lehce opraženými mandlovými lupínky nebo sekanými ořechy. Povrch kaše můžeme zdobit také jakýmkoliv čerstvým ovocem.



Dohladka umixujeme pokrájené banány s mlékem, Rozlijeme do připravených sklenic a povrch lehce poprášíme mletou skořicí.



Detoxikační snídaně: Horká voda s citronovou šťávou, rozmarýnový čaj s citronem a medem, ovocný salát, oříškové müsli (15 minut)



PRO 4 OSOBY

800 ml horké vody

šťáva ze dvou citronů

asi 4–8 větviček čerstvé rozmarýny

600 ml vroucí vody

šťáva z 1 citronu

med na ochucení

2 větší červené grapefruity

4 jablka

250 g hroznového vína

lístky čerstvé máty na ozdobu

200 g oříškového musli



Půl hodiny před snídaní vypijeme sklenici horké vody s citronovou šťávou. Mezitím si připravíme rozmarýnový čaj a ovocný salát. Omyté větvičky rozmarýny namačkáme do konvice, zalijeme vroucí vodou, přikryjeme a necháme 10–15 minut louhovat. Osladíme medem, přilijeme šťávu z citronu a vypijeme rovněž nalačno. Všechno ovoce důkladně omyjeme. Grapefruity oloupeme a rozebereme na jednotlivé dílky. Z nich vykrájíme ostrým nožem jednotlivá fi látka dužiny a překrájíme na kousky. Do mísy k nim přidáme nakrájená jablka se slupkou zbavená jádřinců a rozpůlené kuličky hroznového vína. Promícháme a podáváme ozdobené lístky máty s oříškovým müsli.





Gurmánská snídaně: Opečený toast s máslem a kaviárem, medajlonky

z vepřové panenky se šalvějí a lístky polníčku (30 minut)

PRO 4 OSOBY

8–12 plátků toastového chleba

60 g másla

50 g lososového kaviáru

1 omytý nakrájený citron

4 vejce + olej na potření pánve

400 g vepřové panenky

sůl, čerstvě mletý pepř

pár lístků čerstvé šalvěje nebo lžička sušené

3 lžíce olivového oleje

100 g lístků polníčku nebo rukoly

1 lžíce javorového sirupu

2 lžíce vinného octa



Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky o síle asi 1,5 cm. Osolíme, opepříme, okořeníme posekanými lístky šalvěje nebo sušenými bylinkami a vložíme do mísy. Zakápneme asi 2 lžícemi olivového oleje a necháme odležet. Listy salátu opláchneme a necháme okapat. Ve skleněné misce metličkou vyšleháme javorový sirup s octem a zbylým olivovým olejem do husté emulze, případně trochu osolíme. Kaviár vložíme do skleněné misky, kterou vložíme do větší misky s ledovou tříští nebo ledem. Na pánvi potřené olejem usmažíme sázená vejce, solíme je a pepříme, až když jsou hotová. Mezitím si opečeme v toastovači toasty a podáváme je s máslem, kaviárem, citronem a sázeným vejcem. Medajlonky zprudka opečeme na pánvi nebo předem rozehřátém grilu po každé straně asi 3 minuty a podáváme s listy salátu zakápnutými javorovou zálivkou, případně s pečivem.

SNÍDANĚ KOLEM SVĚTA

ČÍŇANÉ snídají podle kantonu, ve kterém žijí, buď nudle s vepřovým sádlem, rýži s kuřecím masem, smažené tyčinky z těsta, nebo napařované bochánky.

FRANCOUZSKÁ snídaně – to je káva, čerstvý rohlík, džem a sýr.

ŠPANĚLÉ snídají nejčastěji kávu a „churros”, tedy něco jako smažený chleba.

ŘEKOVÉ prý snídají kávu a deset cigaret, ale po pravdě je hlavní součástí řecké snídaně spousta času a pohody. Přidejte kozí mléko a už jste v Řecku.

EGYPTSKÁ snídaně by leckterý evropský žaludek porazila. Zkuste si alexandrijská vejce: osmažte nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte dvě oloupaná a na tlusté plátky pokrájená rajčata a duste 10 minut. Pak vhoďte tři natvrdo uvařená a oloupaná vejce a vařte dalších 5 minut. Před servírováním vejce rozkrojte a podávejte s kečupem.